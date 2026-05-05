El Gobierno de Cantabria achaca la "tendencia positiva" del empleo a su gestión

Archivo - El consejero de Empleo, Eduardo Arasti - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) se ha felicitado de que en abril la comunidad haya continuado la "tendencia positiva que se viene produciendo" en materia de empleo --con una reducción del paro y un incremento de la afiliación a la Seguridad Social--, algo que, a su juicio, es "consecuencia de la confianza y certidumbre" que está trasladando al sector productivo.

Así lo ha apuntado el consejero de Empleo, Eduardo Arasti, tras conocer este martes que el paro bajó en la comunidad autónoma en abril un 3,3% en relación a marzo (-952 personas), la contratación creció un 4,51% (+610 contratos) y la afiliación a la Seguridad Social aumentó un 1,26% (+2.967), hasta los 238.609 ocupados en la región.

"Nunca ha habido más afiliados en un mes de abril", ha resaltado Arasti, que ha puesto en valor que Cantabria anotó el tercer mejor dato de las comunidades autónomas en materia de afiliación y el cuarto en reducción de empleo, en ambos casos por encima de la media nacional.

Ha indicado que en los dos últimos años el número de afiliados ha aumentado en 8.839 personas (+3,85%) y en 10.981 personas si se compara con febrero de 2023 (+4.82%).

Por otra parte, el consejero ha valorado que Cantabria ha logrado el "mejor dato de paro registrado en un mes de abril en los últimos 18 años" y la comunidad tiene 4.469 desempleados menos que en abril de 2023 (-13,8%).

También ha destacado que el paro disminuyó en abril tanto en hombres como en mujeres y en todas las franjas de edad.

De hecho, ha detallado que en mujeres se ha registrado el mejor dato en un mes de abril desde 2008; en menores de 25 años ha sido el segundo más positivo del siglo (tras 2025) y en mayores de 45 años el mejor desde 2011.

También ha valorado la reducción del paro en todos los sectores y ha detallado que se ha registrado el mejor abril en los sectores de la construcción y de los servicios y ha sido el segundo mejor en la industria y en la agricultura.

Con respecto a abril de 2023, el paro ha caído un 13,13% en el sector servicios; un 21,26% en la construcción; un 14,71% en l aindustria y un 17,46% en la agricultura, mientras que en el primer empleo lo ha hecho un 12,44%.

También Arasti ha puesto en valor los 189 nuevos autónomos registrados en abril, hasta situar la cifra total de trabajadores por cuenta propia en Cantabria en 41.329, lo que supone un incremento del 0,46% respecto al mes anterior, por encima de la media nacional.

Respecto al año anterior, se ha incrementado esta cifra en 147 nuevos autónomos, lo que supone una subida del 0,36%. "Estos datos confirman el cambio de tendencia que ya vimos en el mes anterior, dejando atrás los datos negativos de las últimas dos legislaturas que afectaban al sector de los autónomos en Cantabria", ha indicado.