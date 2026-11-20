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SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes un decreto que regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos de municipios afectados por riesgo de despoblamiento para favorecer la contratación de jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

La iniciativa, dotada con 352.000 euros, permitirá financiar contratos formativos de un año de duración en once municipios, con una subvención de 32.000 euros para cada ayuntamiento, reforzando al mismo tiempo la empleabilidad juvenil, el arraigo de población joven en el medio rural y la capacidad de gestión de las entidades locales, ha informado el Ejecutivo.

La propuesta se enmarca en los objetivos del II Plan de Empleo Juvenil de Cantabria y beneficiará a los municipios de Escalante, Herrerías, Miera, Los Tojos, Valdeprado del Río, Anievas, Valle de Villaverde, Santiurde de Reinosa, Pesquera, Tresviso y Limpias.

Todos ellos cuentan con características demográficas y socioeconómicas que justifican el apoyo específico para generar oportunidades laborales cualificadas y favorecer la permanencia de población joven en el territorio.

Las ayudas financiarán los costes salariales y de Seguridad Social derivados de contratos formativos para la obtención de práctica profesional, de doce meses de duración y a jornada completa. Las contrataciones deberán iniciarse antes del 1 de abril de 2027 y podrán desarrollarse hasta el 31 de marzo de 2028.

También en el área de Iustria, Empleo, Innovación y Comercio, el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención nominativa de 224.740 euros a la Universidad de Cantabria para financiar programas de formación de postgrado dirigidos a desempleados inscritos en el Servicio Cántabro de Empleo a través de 85 becas.

La ayuda permitirá sufragar matrículas en un amplio catálogo de títulos propios de posgrado, entre los que figuran másteres, diplomas de especialización, cursos de formación permanente y microcredenciales vinculadas a ámbitos como la ingeniería, la logística, el comercio internacional, la tributación, la mediación, las energías renovables, la economía circular o la gestión empresarial y sanitaria.

La selección se realizará atendiendo a criterios académicos y profesionales, con el fin de adecuar la formación a las necesidades de empleabilidad de los participantes.

En Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, se ha autorizado la suscripción de la adenda de prórroga del convenio entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Gobierno de Cantabria para la interconexión automatizada de los registros de interdicción de acceso al juego. Esta colaboración ha permitido reforzar los mecanismos de control y supervisión en el ámbito del juego, mejorando la interoperabilidad entre administraciones.

La adenda aprobada extiende la vigencia del convenio por un periodo adicional de cuatro años, que garantiza la continuidad de un instrumento que contribuye a la prevención de conductas asociadas al juego problemático y a la protección de las personas que han solicitado o tienen reconocida alguna limitación de acceso a establecimientos o plataformas de juego.

En Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se han aprobado cuatro convenios de colaboración con los ayuntamientos de Guriezo, Lamasón, Reinosa y Tudanca para la prestación de servicios de recogida y transporte de residuos municipales con una vigencia de cuatro años.

En Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, el Consejo de Gobierno ha aprobado el encargo a medio propio TRAGSATEC para el desarrollo del proyecto de evaluación de afecciones a las nueve Zonas Especiales de Conservación (ZEC) fluviales de Cantabria, espacios integrados en la Red Natura 2000 cuya protección resulta esencial para la conservación de hábitats y especies de interés comunitario.

La actuación contará con una inversión máxima de 225.425 euros y un plazo de ejecución de 36 meses a partir de su formalización.