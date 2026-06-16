El Gobierno de Cantabria avalará a partir de julio el 20% de las hipotecas a menores de 45 años

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SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria avalará a partir del próximo mes de julio el 20 por ciento de las hipotecas a los menores de 45 años que compren su primera vivienda, tanto de obra nueva como de segunda mano, la cuál deberá ser habitual y permanente, y tener un precio límite de 300.000 euros.

Así lo ha avanzado este martes el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, a preguntas de la prensa, en las que ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha llegado a un acuerdo con una serie de entidades financieras para poner en marcha esta línea de avales, en la que las garantías del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) serán "suficientes" para solicitar dichas hipotecas.

Media ha señalado que en la actualidad los jóvenes tienen "muchas dificultades" a la hora de comprar una vivienda ya que necesitan que "un familiar o quien sea" les avalen para poder acceder a una hipoteca, lo que está provocando "que muchísimos jóvenes tengan que pensar exclusivamente en el mercado del alquiler".

De esta forma, será el Gobierno de Cantabria el que avale ese 20% que, a partir del mes de julio, ya estará a disposición de todos los jóvenes de Cantabria de hasta 45 años. Un límite de edad que se ha establecido teniendo en cuenta que "cada vez la edad a la que la gente puede acceder una vivienda es mucho más alta".

El titular de Vivienda ha apuntado que la ministra Isabel Rodríguez "se obceca" en el mercado al alquiler, pero el Gobierno de Cantabria "se resiste a ello".

"El que quiera vivir en propiedad y quiera tener una hipoteca y poder pagarla, como aquí se hizo hace muchísimos años, tiene derecho a ello", ha defendido Media, que ha reiterado que "hay muchísimas dificultades para que esto sea una realidad".

Por lo tanto, será el Gobierno de Cantabria el que avale a partir del mes de julio ese 20%, porque hasta ahora "el que tiene un padre rico se lo avala y el que no se queda sin vivienda".

El consejero ha hecho estas declaraciones en la visita de las obras de rehabilitación del barrio de Cajo-Casas de Renfe.