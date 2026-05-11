El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Cabuérniga se comprometen a impulsar 24 VPO en Renedo

Reunión de Media con la alcaldesa de Cabuérniga. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha mantenido un encuentro institucional con la alcaldesa de Cabuérniga, Rosa Fernández, en el que ambas administraciones han acordado impulsar varios proyectos estratégicos para el municipio, entre los que destaca una promoción de 24 viviendas de protección oficial (VPO) en la localidad de Renedo.

Durante la reunión, celebrada en el despacho del consejero, Media ha manifestado el compromiso del Ejecutivo cántabro para reactivar un proyecto largamente demandado por el municipio y que no llegó a materializarse en el pasado, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

"Este Gobierno sí va a cumplir con ese compromiso histórico y trabajará para impulsar la construcción de viviendas protegidas en Renedo", ha confirmado Media.

La actuación contempla construir 12 viviendas protegidas en una primera fase y otras 12 en una segunda fase, con una edificalidad total de 2.407 metros cuadrados. Con los precios de construcción que se manejan actualmente, se prevé una inversión de 3,8 millones de euros.

Además, la Consejería de Fomento ejecutará de forma inmediata una obra para consolidar una ladera en la que se ha producido un corrimiento de tierras junto a la carretera autonómica CA-182, que une Cabuérniga con Rionansa, que está provocando el desprendimiento de piedras hacia las viviendas.

La alcaldesa ha explicado que la presencia de un seto de avellanos está conteniendo las piedras de mayor tamaño, pero existe una preocupación de que, con el avance del deslizamiento y episodios de lluvias intensas, estos desprendimientos puedan alcanzar los inmuebles.

Esta actuación, que persigue garantizar la seguridad vial y la estabilidad del terreno, contará con un presupuesto de más de 86.300 euros y será asumida íntegramente por el Gobierno de Cantabria.

En el encuentro, la alcaldesa, que ha estado acompañada por la teniente de alcalde, Noemí Fernández, también ha trasladado al consejero la necesidad de mejorar diversas infraestructuras básicas del municipio.

En respuesta a estas demandas, Media ha anunciado que su Consejería redactará el proyecto y ejecutará la obra de saneamiento en el casco urbano de Carmona, una actuación clave para mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, el Ejecutivo regional ha asumido la redacción del proyecto para la construcción de un nuevo puente de acceso al barrio La Barcenuca en Sopeña, con el objetivo de renovar una infraestructura que actualmente se encuentra en "muy mal estado" y que resulta "fundamental" para la comunicación y seguridad de la zona.

Por último, en el marco del Plan de Inversiones Municipales, el departamento que dirige Media concederá una subvención de 225.000 euros al Ayuntamiento de Cabuérniga, que permitirá la mejora de los viales, principalmente en las localidades de Sopeña, Valle y Terán, y la construcción de un puente sobre el arroyo 'Canal de Caborzal' en Renedo.