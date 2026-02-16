El Gobierno de Cantabria convoca ayudas de 100.000 euros para los inventarios de áreas degradadas de los municipios

Archivo - Vertidos en el Parque de Oyambre - ECOLOGISTAS - Archivo

SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha convocado para este año ayudas de 100.000 euros destinadas a los ayuntamientos para que elaboren sus inventarios de áreas degradadas.

Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, se cofinanciarán hasta un 60 por ciento por la Unión Europea con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Cantabria y el 40% restante con recursos autonómicos.

Así se recoge en el extracto de la convocatoria de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente publicada este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), en la que se fija en 14.000 euros la cuantía máxima a percibir por cada entidad local.

El criterio adoptado para calcular la cuantía de las subvenciones correspondiente a cada entidad local, se calculará mediante una fórmula que tiene en cuenta la superficie de municipio, el número de ámbitos estudiados y su extensión.

Las entidades locales podrán presentar sus solicitudes desde este martes, 17 de febrero, y durante el plazo de un mes.

Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

Las solicitudes irán dirigidas al consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y deberán ir acompañadas de la documentación requerida.

Se presentarán telemáticamente, a través del Registro Electrónico General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la dirección electrónica https://sede.cantabria. es/ o en cualquiera de los registros electrónicos previstos en la Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público institucional.