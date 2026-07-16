El Gobierno de Cantabria convoca ayudas para facilitar a los jóvenes pescadores la compra de su primer barco

Archivo - Buque pesquero - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha convocado las ayudas destinadas a apoyar la compra del primer barco por parte de jóvenes pescadores de Cantabria, cuyo objetivo es facilitar el acceso de las nuevas generaciones a la actividad pesquera profesional.

En un comunicado, el Ejecutivo ha subrayado que la convocatoria cuenta con una dotación económica inicial de 50.000 euros, aunque podrá incrementarse si existe disponibilidad presupuestaria antes de la resolución de concesión de las ayudas.

La consejera de Desarrollo Rural, y Pesca, María Jesús Susinos, ha destacado que esta línea de apoyo "contribuye a impulsar el relevo generacional en un sector estratégico para las zonas costeras de Cantabria, favoreciendo que los jóvenes profesionales puedan acceder a la propiedad de un buque y desarrollar su proyecto de vida ligado a la pesca".

Las ayudas están dirigidas a menores de 40 años con domicilio fiscal en Cantabria y que acrediten al menos cinco años de experiencia como pescadores o dispongan de la titulación profesional exigida para el ejercicio de la actividad.

También podrán beneficiarse personas jurídicas participadas al 100% por jóvenes que cumplan dichos requisitos, así como adquisiciones conjuntas o parciales de embarcaciones cuando se garantice el control efectivo del buque.

Los barcos objeto de ayuda deberán cumplir una serie de condiciones establecidas en la normativa europea y autonómica, entre ellas estar operativos, inscritos en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, contar con una eslora máxima de 24 metros y reunir determinados requisitos de antigüedad y permanencia en el registro de la flota pesquera de la Unión Europea.

En este sentido, la intensidad de la ayuda podrá alcanzar con carácter general hasta el 40% de los gastos subvencionables, mientras que en el caso de embarcaciones destinadas exclusivamente a la pesca costera artesanal podrá llegar hasta el 100% de los gastos elegibles.

Además, estas operaciones podrán ser cofinanciadas hasta en un 70% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura.

Las solicitudes podrán presentarse durante un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria, es decir, a partir del 10 de julio.