El Gobierno de Cantabria declara que la situación en la comunidad permanece controlada y con tendencia a la mejoría

No hay ningún incendio forestal activo, pero preocupa el fuego de la vertiente sur del Puerto de San Glorio, en la parte de León SANTANDER 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha afirmado a última hora de este sábado que la situación dentro de la comunidad autónoma permanece "controlada y con tendencia a la mejoría" respecto a la perspectiva de la mañana.

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) del Gobierno de Cantabria se mantiene constituido para seguir la evolución de los incendios forestales que afectan a zonas limítrofes con la comunidad autónoma.

"A esta hora, la situación dentro de Cantabria permanece controlada y con tendencia a la mejoría respecto a la situación de la mañana", ha asegurado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado.

El Gobierno de Cantabria ha elevado hoy a la situación 1 el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) por la evolución de los incendios forestales activos en las fronteras de Castilla y León, y Asturias, dado que el humo de ambos flancos estaba afectando a la comarca de Liébana, por lo que desde el Ejecutivo se ha solicitado a la población que anule cualquier actividad deportiva o recreativa y el tránsito por Picos de Europa.

Además, permanece cerrado el teleférico de Fuente Dé desde las 11:00 horas de manera preventiva, aunque mañana a primera hora se revaluará la situación y se decidirá sobre su apertura. También se ha procedido al cierre de la N-621, en el kilómetro 133,88, en el sentido León.

Actualmente no hay ningún incendio forestal activo en Cantabria, pero continúa preocupando el incendio de la vertiente sur del Puerto de San Glorio, en la parte de León.

Por ello, y a petición de la Junta de Castilla y León, Cantabria ha movilizado medios de extinción para colaborar en las labores de control del fuego que afecta a esa zona.

En concreto, el Gobierno de Cantabria ha enviado al incendio de Llanaves de la Reina (Leon) a 26 bomberos forestales y a agentes del medio natural con 6 vehículos TT y una autobomba, dependientes de la Dirección General de Montes y Biodiversidad.

Además, está interviniendo un bulldozer facilitado por la Asociación de Excavadores, en base al convenio con la Comunidad Autónoma en materia de protección civil, para realizar cortafuegos en la zona del Portillo de las Yeguas, en el límite entre Cantabria y León.

Asimismo, el equipo desplazado a Puebla de Sanabria, en Zamora, que iba a regresar esta noche a Cantabria permanece operativo en la zona, a petición propia, para apoyar a los medios locales que están trabajando en las labores de extinción.

Se trata de un operativo compuesto por un técnico coordinador de emergencias y un rescatador del Servicio de Protección Civil y Emergencias, un jefe de parque de bomberos autonómico; un Agente del Medio Natural de la Dirección General de Montes y Biodiversidad; un sargento del Parque de Bomberos de Santander, y un grupo logístico de Cruz Roja integrado por cuatro personas, en virtud del convenio establecido entre esta entidad y la Consejería de Presidencia.

Por ello, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia ha agradecido "el esfuerzo, el trabajo, la disposición y compromiso de todos los efectivos que están luchando contra el fuego apoyando y ayudando a nuestras comunidades vecinas".