El Gobierno de Cantabria destina dos millones a un programa juvenil de contratos de prácticas en entidades locales

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha autorizado este jueves, en su reunión semanal, una nueva convocatoria de un programa que permite a jóvenes desempleados realizar prácticas en ayuntamientos y entidades supramunicipales para el desarrollo de proyectos de interés general.

Este programa, 'Jóvenes con Talento', busca fomentar la inserción laboral y mejorar la empleabilidad de este colectivo. Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva.

CONTRATOS PARA DOS PROYECTOS SANITARIOS

También el Ejecutivo ha autorizado el contrato para el suministro e instalación de la infraestructura necesaria para el nuevo Centro de Control Clínico Asistencial del Servicio Cántabro de Salud, que supone una inversión de unos 585.500 euros, de los que casi 484.000 se sufragarán con fondos europeos.

La actuación permitirá dotar al centro de mando sanitario de mobiliario técnico especializado y un avanzado sistema audiovisual, que incluye un videowall de gran formato y equipos de visualización y supervisión diseñados para el funcionamiento 24/7.

Esta infraestructura posibilitará la gestión coordinada de recursos asistenciales en tiempo real (ocupación hospitalaria, urgencias, quirófanos, transporte sanitario) "reforzando la capacidad de respuesta del sistema de salud", ha informado el Gobierno.

Además, se ha aprobado un contrato para implantar una plataforma tecnológica que permitirá ofrecer tratamientos de rehabilitación funcional a distancia y con seguimiento clínico en tiempo real o diferido, un proyecto de casi 660.000 euros, de los que 545.000 proceden de fondos europeos.

RUTAS CULTURALES SENIOR CANTABRIA

Por otra parte, ha dado luz verde al convenio con la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) para desarrollar durante este año el programa 'Rutas Culturales Senior Cantabria', dirigido a mayores de 55 años y que incluye propuestas tanto en España como en el extrajero, diseñadas y comercializadas por las agencias adheridas, siempre bajo autorización previa de la Consejería de Inclusión Social.

Las rutas son comercializadas directamente por las empresas participantes y la Consejería asume funciones de coordinación, autorización, supervisión e impulso del programa.

CONVENIOS CON 16 AYUNTAMIENTOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS

Además, el Gobierno ha autorizado la firma de 16 convenios con municipios para reforzar la recogida y el transporte de residuos municipales mediante la empresa pública MARE, garantizando la prestación del servicio en ayuntamientos que carecen de medios propios suficientes.

Se trata de Arredondo, Bárcena de Cicero, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Las Rozas de Valdearroyo, Mazcuerras, Pesaguero, Polaciones, Polanco, Potes, Ramales de La Victoria, San Felices de Buelna, Santa María de Cayón, Udías, Valle de Villaverde y Vega de Liébana.

DECRETO DE CASAS DE CANTABRIA Y OTROS ASUNTOS

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que desarrolla la Ley de Casas de Cantabria y regula el reconocimiento, fusión y revocación de estas entidades, así como la organización y funcionamiento del registro oficial de estos centros.

La norma actualiza el marco jurídico aplicable y establece procedimientos homogéneos para reforzar la relación institucional con las comunidades cántabras asentadas fuera de la región.

Para ello, se introducen mecanismos de verificación periódica, obligaciones de comunicación y criterios claros de inscripción y actualización de datos. La nueva regulación también contempla la posibilidad de fusionar entidades cuando así lo acuerden sus órganos de gobierno, así como la revocación del reconocimiento en los casos de inactividad prolongada o incumplimiento de la ley.

En otro orden de cosas, también se ha autorizado un gasto de 750.000 euros para el convenio mediante el cual la Agencia Estatal de Administración Tributaria continúa prestando el servicio de gestión en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público cuya recaudación corresponde a la comunidad autónoma a través de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.

Se ha dado también el visto bueno al convenio específico con la Comisión Europea para que la UE financie con 40.000 euros el funcionamiento del Centro de Información Europe Direct Cantabria durante este año, asegurando la continuidad de este "recurso estratégico" para seguir acercando a la ciudadanía las políticas, programas e iniciativas comunitarias y promover actividades divulgativas, formativas y de participación.