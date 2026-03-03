El Gobierno de Cantabria se felicita del febrero con menos parados desde 2008 y con récord de afiliación

Archivo - El consejero de Empleo, Eduardo Arasti - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha subrayado que, pese al incremento mensual del desempleo del 1,28 por ciento (+372 personas), la comunidad autónoma ha tenido el febrero con menos parados desde 2008 y, además, se ha logrado récord de afiliación a la Seguridad Social para este mes, con 232.746 personas.

"Nunca ha habido más afiliados en un mes de febrero", ha resaltado el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, que ha destacado que hay 2.824 más que hace un año (+1,23%) y 800 más que en enero (+0,34%).

Y respecto al dato del paro de febrero conocido este martes, y que revela que Cantabria cerró el mes que se cerró con 29.384 desempleados, Arasti ha subrayado que se trata de la mejor cifra para ese mes desde 2008, es decir, desde hace 18 años.

Además, aunque el paro creció en términos mensuales (febrero frente a enero), el consejero ha señalado que, en relación con el año anterior, bajó en 596 personas (-1,99%).

También, ha considerado "muy positivo" que en el último año el desempleo haya caído tanto en hombres como en mujeres.

Por otra parte, ha considerado "algo habitual en estas fechas" que la mayor parte del paro que se ha generado en el último mes proceda del sector servicios (281 de 372).

Sí ha destacado que se trata del segundo mes de febrero en datos de paro en el sector de la construcción y también en el sector servicios y agricultura.

Además, el consejero, en relación a las cifras del paro en mujeres, ha destacado que se trata "del mejor dato en un mes de febrero desde 2008" y ha destacado que hay 375 menos que hace un año (-2,12%) y 3.122 menos que hace tres (-15,26%).

Arasti también ha subrayado que el paro registrado en mayores de 45 años es el mejor dato desde 2012, aminorando en 378 personas (-2,12 por ciento) en el último año y en 2.222 personas (-11,51% ) en tres años.

También desde el Gobierno se señala que, respecto a los menores de 25 años, Cantabria ha registrado "el segundo mejor dato de un mes de febrero en este siglo", con un descenso de 98 personas en el último año (9,34%), y aminorando en 198 personas (-9,34 por ciento) en tres años.

Y en lo que se refiere a los contratos, desde el Gobierno de Cantabria se ha destacado que la comunidad ha registrado la mejor cifra interanual de España (1,87%), con 566 contratos más (5,62%).

En el caso de los indefinidos, Arasti ha señalado que también han aumentado tanto con respecto al mes anterior como a febrero de 2025.

Y en relación a los autónomos, el titular de Empleo del Gobierno de Cantabria ha recalcado que se confirma el "cambio de tendencia" que ya vislumbró el mes anterior, con un incremento de trabajadores por cuenta propia, y ha señalado que los últimos años de PRC-PSOE se perdían 116 autónomos de media al año.

"Continúa la tendencia positiva que se viene produciendo como consecuencia de la confianza y certidumbre que el Gobierno de Cantabria está trasladando hacia el sector productivo", ha concluido.