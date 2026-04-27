El Gobierno de Cantabria garantiza la ejecución del presupuesto de 2026, pese a entrar en vigor cuatro meses después

El consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha garantizado que el presupuesto autonómico para 2026, que saldrá adelante este lunes en el Parlamento en virtud del pacto alcanzado con el PRC, alcanzará niveles de ejecución similares a los de los dos anteriores de esta legislatura --y "netamente superiores" a los a de la pasada--, aunque vayan a entrar en vigor cuatro meses más tarde de la fecha habitual.

Así lo ha asegurado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), durante su intervención este lunes en el pleno en el que se van a aprobar definitivamente las cuentas.

"No hay tiempo que perder", ha afirmado Agüeros, que ha explicado que, tras el paso que se va a dar este lunes con la aprobación, a su equipo en la Consejería le esperan "unos días de ajetreo" para llevar a cabo la "adaptación" de las cuentas prorrogadas (las de 2025), y que son las que están en ejecución en la actualidad, a las que hoy se van a aprobar.

Agüeros se ha felicitado de la aprobación de los presupuestos, una "herramienta fundamental para consolidar el crecimiento económico y garantizar la prestación de los servicios públicos con niveles óptimos de calidad".

Ha subrayado que el texto que se va a aprobar guarda "similitud" con el presentado en octubre por el Gobierno --y que no prosperó al salir adelante una enmienda a la totalidad apoyada entonces por PRC, PSOE y Vox--, pero se ha visto "mejorado" con las aportaciones regionalistas.

Y ha destacado el "fuerte componente social" de las cuentas que destinan 2.420 millones de euros a sanidad, educación y dependencia, 417 millones más que las de 2023 (las últimas del bipartito PRC-PSOE).

Además, durante su intervención, el consejero ha valorado las 56 enmiendas parciales que se incorporan --55 al presupuesto y una a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (la conocida como ley de acompañamiento--, que son las presentadas por PP y PRC.

Mientras, ha criticado muchas de las planteadas por PSOE, Vox y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio.

En cuanto a las del PSOE, Agüeros las ha considerado "muy escasas" y cree que en ellas los socialistas "llegan tarde a muchas políticas".

Y de las de Vox, el consejero ha explicado que, en algunos casos, lo que piden está ya en los presupuestos --"como no sea que cambiemos el tamaño y tipo de letra...", ha ironizado--; o incluso ya "en marcha"; otras muestran "contenido ideológico que no tiene un reflejo en la realidad de la sociedad cántabra actual" y en otros casos revelan "desconocimiento", "falta de alternativa, visión y proyecto de región".

Y es que, según Agüeros, parece que Vox solo "ha venido al Parlamento a destruir en vez de aportar y construir" pues "no son capaces de aportar nada que mejore la vida de los ciudadanos".

En relación a las presentadas por Cristóbal Palacio, ha indicado que algunas "carecen de sentido" y otras ya cuentan con financiación en el texto.

PP

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Alonso, se ha felicitado de que Cantabria vaya a poder contar "con los terceros presupuestos del cambio, que siguen bajando los impuestos y que destinan más recursos que nunca a los servicios públicos".

Según Alonso, la aprobación de estas cuentas es "otro éxito más" de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y ha reivindicado que el Ejecutivo regional es "el único en minoría" capaz de aprobar tres cuentas en tres años de legislatura.

Al igual que el consejero, también ha criticado las enmiendas de PSOE y Vox que, según ha dicho, son "la viva imagen" de lo que hacen en el Parlamento pues "vienen exclusivamente a cubrir el expediente".

Alonso ha calificado las de Vox de "absolutamente indecentes" y de las del PSOE ha dicho que están "en coherencia dentro de la incapacidad demostrada para gobernar".

EL PRC PIDE "EFICACIA Y RIGOR" EN SU EJECUCIÓN

Por su parte, el Grupo Parlamentario Regionalista ha explicado que, aunque estas cuentas no son las suyas, contienen su "esencia" al incorporar sus aportaciones. Por ello, y por "responsabilidad" y para dar "estabilidad" a Cantabria, ha decidido apoyarlas.

Ha explicado que el Grupo Regionalista ha apoyado el proyecto de presupuestos de 2026 porque la comunidad autónoma "merece superar esta etapa de provisionalidad". "Sabemos que la ausencia de presupuestos no castiga a un Gobierno en abstracto, acaba castigando a una comunidad autónoma entera", ha valorado.

"Hoy el PRC cumple con su parte, ofreciendo una solución para que Cantabria no se detenga. Esperemos que el Gobierno esté a la misma altura", ha manifestado la diputada y candidata regionalista a la Presidencia autonómica en las próximas elecciones, Paula Fernández, que ha pedido a Buruaga que "esté a la altura de Cantabria y de los cántabros" y que "no vuelva a fallar a esta tierra".

Así, los regionalistas han advertido al Ejecutivo que "ahora empieza lo importante, que es gestionar" los presupuestos, y le ha instado a hacerlo de forma "ejemplar", con "eficacia y rigor" en su ejecución y "diligencia administrativa" para "que los proyectos se conviertan en realidades".

Además, ha demandado al Ejecutivo popular "lealtad al acuerdo", respetando las medidas que el PRC ha incorporado.

"Cantabria ya no está para otro año con anuncios incumplidos", ha trasladado Fernández, que ha reiterado que "el 1 de mayo será el Gobierno el que tenga que enfrentarse a esta realidad porque ese antecedente pesa, pesa mucho, y ahí, suspenden de largo".

De esta forma, Fernández ha manifestado que "ya no hay excusas", el Ejecutivo autonómico tiene un presupuesto, un acuerdo y medidas concretas, por lo que le ha instado a "gestionar de verdad, ejecutar de verdad y cumplir de verdad".