PSOE y Vox critican el "rodillo" de PP y PRC para rechazar sus enmiendas a los presupuestos de 2026

Debate del proyecto de presupuestos para 2026 - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Vox han censurado el "rodillo" de PP y PRC para rechazar las enmiendas que han presentado al proyecto de presupuestos de Cantabria para 2026, unas cuentas "irreales", que son "las mismas" que se rechazaron en noviembre y que "no corrigen los problemas estructurales" de la comunidad, como las dificultades del sector primario o la industria.

Así lo han mantenido este lunes los portavoces de ambos partidos en el pleno en el que se van a aprobar estas cuentas, las terceras de la legislatura, en virtud del pacto PP-PRC.

PSOE: CONVERTIR CANTABRIA EN UN PARQUE DE ATRACCIONES TURÍSTICO

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias, ha insistido en que los presupuestos presentados "no son los que Cantabria necesita" ya que son "insuficientes", "absolutamente irreales" y una "copia" del que fue devuelto al Gobierno en noviembre con los votos de los grupos de la oposición, incluido entonces el PRC.

A su juicio, en estas cuentas "lo público poco a poco nuevamente se deprecia", mientras que parte del territorio "se va vaciando y las personas al final quedan en un segundo plano".

Además, cree que apuntalan un modelo que convierte "poco a poco" a la región en "un parque de atracciones turístico" pero "donde no se podrá vivir".

En cuanto a la vivienda, "uno de los principales problemas de la ciudadanía cántabra", Iglesias ha criticado al Gobierno abrir "el supermercado de la especulación urbanística" con la modificación de la Ley del Suelo, y que "sigue extendiéndola a través de su propuesta de Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT)".

"Su apuesta es un modelo de masificación turística más propio del Levante que de Cantabria, un modelo que terminará destruyendo nuestra belleza infinita y echando a los que viven aquí para que otros vengan a veranear (...). Lo que hacen es satisfacer las necesidades de especuladores y grandes tenedores", ha denunciado.

En otro orden de cosas, ha criticado las medidas presentadas la semana pasada por el Gobierno cántabro para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio: "toda indignación es poca", ha dicho. "Se están riendo de los cántabros y las cántabras".

Y es que, en su opinión, son un "refrito" de lo que ya estaba previsto antes del conflicto, suponen un "absoluto engaño" y no tendrán "ningún efecto ni en el crecimiento del PIB ni en el IPC", algo que ha contrapuesto con el plan aprobado por el Gobierno de España, con más de 80 medidas y 5.000 millones.

"¿A quién pretenden engañar? ¿O es que de repente los consejeros de Economía e Industria tienen una bola de cristal en casa y ya sabían en octubre que el 28 de febrero iba a estallar una guerra en Irán? Debe ser. Pensábamos que teníamos consejeros, no que teníamos un oráculo", ha ironizado, para insistir en que las medidas del Ejectuvo cántabro son un "timo". "Les rogamos que anuncien cosas con un poco de seriedad", ha apostillado.

VOX: NO CORRIGE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES

Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha afirmado que las cuentas "no corrigen los problemas estructurales", ni tampoco "mejoran la eficiencia de la Administración" ni "garantizan una mejor ejecución del gasto".

"No cambian el modelo que ha generado los problemas que hoy denunciamos", ha aseverado, al tiempo que ha asegurado que Cantabria no tiene un problema de falta de recursos, sino uno "de gestión". "Mientras ese problema no se aborde de raíz, ningún presupuesto será suficiente", ha vaticinado Díaz, para la que "sobra ineficacia".

De este modo, ha acusado al Gobierno de "improvisación" y de ir con "prisas" que le hacen "equivocarse". Algo que "lo pagan los de siempre: los ciudadanos" con "retrasos, sobrecostes y oportunidades perdidas". Así, ha mencionado proyectos como la carretera de Seña, el proyecto Altamira o las medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Díaz ha incidido en que las cuentas gastan más en "engordar" las estructuras políticas y administrativas, mientras "adelgazan los bolsillos del contribuyente".

En este sentido, ha mencionado la gestión de empresas públicas como CANTUR, la Sociedad Regional de Cultura y Deporte o el Camino Lebaniego, con objetivos "poco claros y duplicidades". Frente a ello, ha dicho que Vox plantea alternativas, "las mismas que se han firmado en Extremadura o Aragón".

En cuanto al proyecto de presupuestos, la portavoz parlamentaria ha acusado al Gobierno de "vender humo", ya que se ha cuestionado "¿qué cambia este presupuesto?", y se ha referido a que continúan proyectos como La Pasiega o la protonterapia del Hospital de Valdecilla.

Asimismo, ha dicho que PP y PRC han estado cinco meses "representando con muy poca maestría ese sainete de 'La revoltosa': simular un conflicto".

Ha ironizado con que ahora el PP acoja medidas regionalistas que en noviembre eran "un chantaje inasumible". "Se han reído de los cántabros con chismes, con tensiones simuladas y peleas de patio", ha opinado.

"El PP ha decidido que es mucho más cómodo seguir gestionando la herencia de Revilla que cumplir con su compromiso", ha afirmado, para apostillar que en estos meses no ha cambiado el contexto y que sigue "el empobrecimiento de las familias, la agonía de la industria, las penurias del sector primario y la angustia de los autónomos".

Finalmente, ha resumido que el resultado de la gestión del Gobierno "es evidente y similar al de la etapa socialista y regionalista: venden más de lo que ejecutan, anuncian mucho más de lo que cumplen y se atribuyen también más de lo que gestionan".

PALACIO: NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LAS CUENTAS

Por su parte, el diputado no adscrito Cristóbal Palacio ha apuntado la necesidad de "reestructurar" las cuentas para mejorar la vida de los cántabros.

Y es que, según ha comentado, "la mitad" de los presupuestos se destina a dos grandes consejerías --Salud y Educación-- y la otra a pagar nóminas, mientras que hay un porcentaje "muy reducido" para inversiones.