El Gobierno de Cantabria habilitará nuevas ayudas para la vacunación y adopción de medidas de sanidad animal

Archivo - Vacas - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

SANTANDER 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) habilitará nuevas ayudas para los titulares de explotaciones ganaderas que realicen pruebas diagnósticas, vacunaciones u otras medidas sanitarias que ayuden a la prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales.

Estas ayudas están destinadas a paliar los costes derivados tanto de la ejecución de los programas sanitarios vigentes como de las actuaciones necesarias frente a aquellas enfermedades presentes en la comunidad.

Así se explica en la orden de la Consejería de Ganadería, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), que establece las bases de este régimen de ayudas, en concurrencia competitiva, y que es previa a la convocatoria de las mismas, que aún no se ha producido.

Las ayudas estarán destinadas a ganaderos que realicen, mediante un veterinario habilitado pruebas diagnósticas previstas en la campaña de saneamiento ganadero o, mediante uno colegiado, vacunaciones obligatorias o voluntarias frente a distintas enfermedades de una serie de enfermedades que decida la autoridad competente.

También estas ayudas están dirigidas a la compra y aplicación de la vacuna por el propio ganadero, bajo prescripción veterinaria obligatoria que, en su caso, establezca la Dirección General competente en materia de Ganadería.

En la orden de la Consejería se establecen los requisitos y obligaciones que tendrán que cumplir los beneficiarios; se detallan qué gastos serán subvencionables y se fijan los criterios de otorgamiento de las ayudas, entre otras cuestiones.