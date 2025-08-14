El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente de los proyectos eólicos de Benavieja y Ventura

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, informa, en rueda de prensa, sobre novedades en la tramitación eólica en Cantabria. - GOBIERNO

Son de tramitación nacional y la decisión de continuarlos depende del Ejecutivo central, aunque Media espera que no sigan adelante

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha emitido informes desfavorables de los proyectos de parques eólicos de Benavieja y Ventura, cuya tramitación corresponde al Ejecutivo central.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, que ha dado cuenta de las razones de este "no rotundo" a ambos proyectos eólicos porque no los ve "razonables".

"Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de España", ha señalado el consejero del PP, que "espera" que la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen (PSOE), "lo tenga en cuenta".

"Quiero dar por hecho que con los informes en contra del Gobierno de Cantabria no deben salir adelante", ha dicho Media, que también espera conocer la postura del "nuevo PSOE" del líder autonómico y delegado del Gobierno, Pedro Casares.