El Gobierno llama a una mayor participación en los programas de cribado de cáncer: "Estamos bajos"

Acto del Día Mundial contra el Cáncer en Cantabria. El consejero de Salud, César Pascual (derecha), coloca un pañuelo de la AECC en una de las estatuas de Los Raqueros de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), coincidiendo con la celebración este martes 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer, ha hecho un llamamiento a la población cántabra a una mayor participación en los programas de cribado pues aún "estamos bajos" y "tenemos mucho margen de mejora" y "camino por recorrer".

Según ha advertido, los niveles de participación en estos programas de cribado de diversos tipos de cáncer que funcionan en Cantabria aún están lejos de las tasas a las que habría que llegar, que al menos deberían de rondar el 80 por ciento para considerarse "eficaces".

A preguntas de los periodistas, Pascual ha detallado que, de todos los programas de cribado de cáncer que hay en la comunidad, "el más consolidado" es el de mama, que registra una tasa de participación del 60% entre las convocadas a concurrir, mientras que el de colon "es en el que estamos más bajitos" y hay que darle "un impulso mayor", para lo que el Gobierno hará una campaña de sensibilización.

Mientras, el programa de cribado de cáncer de cérvix está aún "en una fase inicial" pero está teniendo "buena respuesta", aunque aún es "muy desconocido por muchas mujeres y hay que hacer empeño en que sigan", ha indicado Pascual.

Los programas de cribado, dirigidos a determinadas poblaciones diana, buscan la detección precoz de cáncer, que, según ha afirmado el consejero, es "la mejor manera que tenemos en este momento para abordar el inicio de la enfermedad y por tanto tener un pronóstico mucho mejor" y "no esperar a que se desarrolle".

Participar o no en éstos es, según ha dicho, "una decisión personal de cada ciudadano que recibe la invitación".

Otra vía para combatir el cáncer en la que ha incidido el consejero es la de la prevención, adoptando estilos de vida saludables y eliminando comportamientos de riesgo, como el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias que lo generan.

Pascual ha realizado estas declaraciones en el acto organizado por la Asociación Española contra el Cáncer en Cantabria con motivo de esta efeméride y en el que se han colocado a las estatuas de Los Raqueros de Santander, uno de los monumentos más populares de la ciudad, los 'brazaletes de la esperanza' y los pañuelos y petos de la AECC, de color verde.

Con este "acto simbólico" se pretende sensibilizar a la sociedad sobre esto problema "que afecta a muchas personas en nuestro país", ha indicado el nuevo gerente de la AECC en Cantabria, Nacho Quijano, que ha vuelto a insistir en la importancia de la investigación, la prevención, la detección precoz y también del acompañamiento a las personas que padecen la enfermedad.

Quijano ha puesto en valor la labor que realiza la AECC en Cantabria para ofrecer una asistencia "integral" a los pacientes oncológicos y a su entorno.

Se trata de una actividad que "va en aumento", gracias al trabajo de los socios y voluntarios y del apoyo institucional y del tejido empresarial.

Ha resaltado que en la asociación tienen una "visión holística" a la hora de abordar la enfermedad y atender "a todo aquel que nos llama a la puerta".

En este sentido, ha explicado que la AECC cuenta con un "amplio abanico" de servicios "para intentar dar lo mejor de nosotros pacientes" y a sus familias.

Según ha detallado, desde la AECC se está potenciando el servicio jurídico y se está creciendo en atención psicológica y también en educación física oncológica.