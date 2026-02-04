El Gobierno de Cantabria presentará este miércoles las medidas cautelarísimas frente a la resolución de Cartes

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, en declaraciones a la prensa.- Archivo - RAÚL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) presentará durante la mañana de este miércoles, 4 de febrero, las medidas cautelarísimas frente a la resolución dictada por la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), en la que, según el Ejecutivo autonómico, se ordena la paralización "inmediata" de la actividad del hogar de acogida de emergencia habilitado por el Gobierno cántabro en el municipio para acoger 18 menores migrantes no acompañados.

Así lo ha informado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, a preguntas de la prensa, en las que ha insistido en que la atención ahora está centrada en proteger, cuidar e integrar a esos menores, de los que dos han llegado ayer, martes, y se prevé que otros cuatro lleguen hoy, miércoles.

"Durante la mañana de hoy se presentarán esas medidas cautelarísimas y es un tema que ya está judicializado, ya está encaminado, y nosotros ahora a trabajar protegiendo e integrando a los menores", ha manifestado la consejera, que ha señalado que "todo lo que se tenía que decir ya está dicho" y ahora tiene que "prestar atención en proteger e integrar a los menores".

Según ha indicado la titular de Inclusión Social, lo que le "preocupa" son los menores. "Me preocupa que estén protegidos, que estén atendidos y que nadie estigmatice a los menores. Eso es lo que me preocupa", ha dicho.

Gómez del Río ha hecho estas declaraciones en la inauguración de los baños para personas ostomizadas, en el ICASS.

La consejera anunció este martes por la tarde en rueda de prensa que la regidora de Cartes había ordenado paralizar la actividad en el centro destinado a acoger menores migrantes, alegando motivos urbanísticos, cuya resolución había recibido al mediodía la Fundación Cuin, gestora del centro.

Según advertía la titular de Inclusión Social, en dicha resolución la alcaldesa incluso "amenaza" con desalojar, precintar el edificio, multas coercitivas y realizar cortes de suministros de energía y agua.

No obstante, la alcaldesa negó posteriormente en un comunicado que su resolución paralizara la acogida de dichos menores y aseguraba que iban a "garantizar" su acogida, su bienestar y su protección.

Según aclaraba, ante "diferentes denuncias vecinales registradas", se habían solicitado informes técnicos y jurídicos a los servicios municipales que, a su vez, habían pedido establecer "una serie de medidas urbanísticas".

También se manifestaron al respecto el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), que ha solicitado "sacar del foco mediático a estos niños"; así como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Sumar), que ha pedido a la alcaldesa de Cartes que "rectifique de inmediato, pida disculpas y cumpla la ley".