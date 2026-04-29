El Gobierno de Cantabria publica en el BOC la documentación completa del PSIR de La Pasiega tras la sentencia del TSJC

Archivo - Obras del centro logístico de La Pasiega. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma la documentación completa del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del Llano de la Pasiega (Piélagos) tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En dicha resolución judicial, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC consideraba que dicho PSIR no estaba en vigor por no haberse publicado su texto íntegro en el BOC ya que determinaba que no era suficiente con el enlace web que apareció en dicho boletín autonómico el 5 de mayo de 2022, con el anterior Ejecutivo PRC-PSOE, en el que dirigía a dicha documentación.

"Para la entrada en vigor de un PSIR es necesaria la publicación de la resolución de aprobación definitiva junto con la publicación íntegra del texto del PSIR en el Boletín Oficial de Cantabria, sin que sea suficiente la publicación por medio de remisión a una página web de otra administración", señalaba la sentencia que se dio a conocer la semana pasada.

Tras la sentencia, la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, señaló que no creía que, "en principio", la resolución judicial fuera a tener "consecuencias" en el desarrollo de las obras en curso del futuro centro logístico porque en ella, apuntó, "en ningún caso cuestiona la validez" del PSIR sino la "vigencia".

"Lo que se cuestiona es si entró en vigor, si es de aplicación y si se puede aplicar como consecuencia de la falta de su publicación íntegra", señaló Buruaga, que añadió que ello le hubiera correspondido al anterior Ejecutivo regional (PRC-PSOE).

La presidenta autonómica indicó que el Gobierno de Cantabria no solo iba a "reaccionar para defender la legalidad de la actuación" por parte de la Administración, sino también "para tratar de "garantizar" y "apuntalar la seguridad jurídica" del PSIR, así como de todas las actuaciones que "cuelgan" y derivan de él y "proteger el desarrollo de este proyecto y con él el interés general de la comunidad".

En ese momento, explicó que el Ejecutivo trabajaba "en dos vías": una pasaba por pedir la nulidad de las actuaciones en este procedimiento, algo que no descartó, ya que, según dijo, el Ejecutivo regional había resultado afectado de un proceso judicial "sin haber sido parte" (era un recurso del Ayuntamiento de Piélagos contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander en relación a la liquidación del IBI).

Además, apuntó que se estaba "valorando la oportunidad y la conveniencia de proceder a la publicación íntegra del PSIR" ya que "lo prioritario en este caso es reforzar la seguridad jurídica de este instrumento y salvaguardar las actuaciones pendientes", como puede ser la firma del convenio de la estación intermodal de La Pasiega o el desarrollo de la segunda fase de este Plan Singular de Interés Regional.

Finalmente, el Ejecutivo ha publicado la documentación íntegra del PSIR como "complemento de la anterior publicación", algo que ha hecho a través de varias ediciones extraordinarias del BOC este miércoles.