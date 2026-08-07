El Gobierno de Cantabria saca a concurso un registro minero caducado en Val de San Vicente

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SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha sacado a concurso un registro minero caducado en el municipio de Val de San Vicente, correspondiente a diez cuadrículas.

El anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A partir de esta fecha, se abre un mes para la presentación de solicitudes, que debe hacerse a través del Registro Electrónico General o de cualquier otro medio de los previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La apertura y admisión de solicitudes se realizará por una Mesa que se constituirá en una fecha, hora y lugar que se anunciará en la página web de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Podrán asistir a la apertura de ofertas quienes hubiesen presentado peticiones o sus representantes debidamente acreditados.

Constituida la Mesa, se procederá a la apertura de los archivos para eliminar, en su caso, las solicitudes rechazables a causa del solicitante o del resguardo de la fianza.

Seguidamente, se seleccionará entre las ofertas admitidas la que presente "las mejores garantías y condiciones técnicas, económicas y sociales en relación con la investigación solicitada". Asimismo, se tendrán en cuenta las condiciones científicas tal como establece la Ley de Minas.

La resolución del concurso corresponderá a la Mesa, que levantará acta que será publicada en la página web de la Dirección General de Industria, Energía y Minas y se notificará a los participantes, que dispondrán de la opción de recurso en la forma legalmente establecida.

En ningún caso podrá declararse desierto el concurso si se hubiera presentado alguna oferta conforme a las normas establecidas en la convocatoria.