Archivo - Una explotación ganadera de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha avanzado que el Gobierno de Cantabria trabaja en un proyecto piloto de relevo generacional para ganaderos.

Así lo ha adelantado este domingo en una entrevista en RNE, donde ha afirmado que la Consejería quiere ofrecer una mejora de la pensión de jubilación a los criadores que no tienen a quien cederle sus explotaciones, de forma que pasen a manos de jóvenes que quieran incorporarse al sector primario.

El Ejecutivo regional observa que hay "muchos ganaderos que, cuando se jubilan, ni los hijos ni los nietos quieren continuar con la explotación porque han visto las condiciones tan duras que han tenido sus padres o sus abuelos".

Por ello, quieren facilitar el acceso al sector a jóvenes que se quieren incorporar, pero que lo tienen "muy complicado porque no tienen terrenos, explotación ganadera y demás".

De esta forma, Desarrollo Rural pretende que el ganadero que se jubile mejore su pensión y que el joven "pueda incorporarse de manera inmediata" con explotación y terrenos "y que pueda comenzar su actividad desde el primer momento".

CUPO DE LOBOS

Por otro lado, la titular de Ganadería ha avanzado que a lo largo del mes de mayo se publicará el nuevo cupo de lobos a extraer dentro del nuevo Plan de Gestión del Lobo, que entró en funcionamiento en marzo.

Desde entonces, el Ejecutivo está "reformulando" los cálculos de los lobos extraídos con el anterior cupo y de población actual. En base a ello, "estamos elaborando el nuevo cupo que lo haremos público a lo largo de este mes de mayo", ha aclarado.

Además, ha recalcado que la región tiene "un problema de sobrepoblación" de lobos, repartidos "por todo el territorio".

Por ello, la Consejería se centrará en "eliminar a los lobos que se encuentran donde no debieran de estar que son en la zona de la costa y en las zonas urbanas", con la modificación de la zonificación del nuevo Plan de Gestión, que ha reducido de tres a dos zonas: "La zona 1, que es donde deben de estar los lobos, y la zona 2, que donde no debe haber lobos".

"No se van a ver los efectos de las extracciones a corto plazo; lo iremos viendo a medio y a largo plazo porque el cupo que tenemos marcado no nos permite disminuir los lobos sino nos permite mantenernos en los niveles que teníamos anteriormente", ha puntualizado.

En esta línea, ha augurado que "vamos a ver que sí se empieza a ver ya un punto de inflexión", pero no puede asegurar que vaya a dejar de haber ataques de lobos.

Por otra parte, Susinos espera que Europa conceda durante este mes la Indicación Geográfica Protegida (IGP) a la patata de Valderredible, ya que su tramitación se encuentra en los "últimos pasos".