El Gobierno de Cantabria traslada su "máximo" apoyo al comité de empresa de Nestlé

Reunión de Arasti y el comité de empresa de Nestlé - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 5 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha expresado el "máximo" apoyo del Gobierno de Cantabria al comité de empresa de la fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón, ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la compañía y que afecta a 301 trabajadores en todo el país, tras la decisión "estratégica" de la firma de llevar a cabo una "transformación operativa" en España.

Así se lo ha trasladado este martes a los empleados durante un encuentro celebrado un día antes de la primera reunión que mantendrán el comité y la dirección de la compañía, prevista para este miércoles 6.

Ello, además, después de que el consejero haya mantenido una primera comunicación con la dirección de la empresa en Barcelona y con la directora de la fábrica en Cantabria, Diana del Campo, para escucharlos y conocer de la situación.

"Estamos a su disposición", ha dicho Arasti, quien ha dado su apoyo a las peticiones del comité, a la vez que ha señalado que en este caso el Gobierno colabora con el Ministerio de Industria ya que, a su juicio, es "un asunto estatal, dado que afecta a varias fábricas".

"Les hemos trasladado nuestra voluntad de que este proceso se lleve a cabo de manera responsable, ya que entendemos que es una situación difícil para los trabajadores, que ahora entran en un periodo de incertidumbre", ha explicado el titular de Industria.

En el caso de Cantabria, ha asegurado que el impacto exacto del ERE aun no se conoce, si bien "se determinará" en la negociación entre el comité y la dirección de la empresa.

Según ha detallado en nota de prensa, ambas partes le han trasladado que el ERE es consecuencia del impacto de los cambios en los hábitos de consumo --con el aumento de las marcas blancas-- y de la subida de las materias primas, como la leche, el cacao y el café, entre otros.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Juan Miguel González, ha mostrado su rechazo al ERE y ha afirmado que tratarán de evitar los despidos y reclamar las mejores condiciones. Al tiempo, ha considerado que el expediente "es difícil de entender" dado "los buenos resultados de la fábrica".