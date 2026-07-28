El Gobierno de Cantabria ve "positivos" los datos de la EPA y apunta a la "confianza y certidumbre" en sus políticas

Archivo - El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti.-ARCHIVO - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti (PP), ha valorado este martes los "positivos" datos registrados por Cantabria en la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026, ya que la comunidad autónoma ha logrado la tercera tasa de paro más baja de España un 7,34% que suponen 2,53 puntos porcentuales inferior a la media nacional.

"Continua la tendencia positiva consecuencia del dinamismo de nuestro tejido industrial y la confianza y certidumbre de las políticas del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga", ha dicho tras la publicación de los datos.

Así, ha destacado que el número de ocupados es el más alto de la serie histórica en un segundo trimestre de año; la segunda tasa de paro femenino más baja de España, con 4,09 puntos porcentuales inferior a la media nacional, y la población activa más alta de la serie histórica.

Además, el consejero ha hecho hincapié en que la comunidad ha registrado el segundo mejor dato de desempleo, tras el segundo trimestre de 2025, de los últimos 18 años, y en los últimos tres años el paro registrado por la EPA ha disminuido en 1.000 personas, lo que supone una bajada del 4,48 por ciento, a pesar del fuerte aumento de la población activa.

Entre abril y junio, Cantabria ha registrado una población parada de 21.300 personas, lo que supone un descenso en el número de desempleados de 100 personas respecto al trimestre anterior y un aumento de 900 respecto al año anterior "como consecuencia que la población activa ha aumentado en 3.100 personas respecto al año anterior", ha explicado en un comunicado.

Respecto a la tasa de paro, Cantabria ha registrado en el segundo trimestre del año una tasa del 7,34 por ciento, "el tercer mejor dato nacional", frente al 9,87 por ciento de la media del conjunto del país.

"Es el segundo mejor dato, tras el segundo trimestre de 2025, de los últimos 18 años", ha destacado Arasti, quien ha puesto en valor la tasa de paro en mujeres registrada por Cantabria entre abril y junio: "un 6,93 por ciento, lo que supone el segundo mejor dato nacional y el mejor dato en un segundo trimestre de la serie histórica en Cantabria".

En lo que se refiere a las personas ocupadas, Cantabria registró 286.600, "la cifra más alta de la serie histórica en un segundo trimestre", y que, respecto al trimestre anterior, supone 4.500 personas ocupadas más, es decir, un 1,71 por ciento de subida; 2.300 personas ocupadas más respecto a hace un año, un 0,84 por ciento de subida, y 12.500 personas ocupadas más respecto a hace tres años, un 4,88 por ciento de subida.

En población activa, Cantabria registró entre abril y junio un total de 289.800 personas, lo que supone un incremento del 1,54 por ciento respecto al trimestre anterior, o lo que es lo mismo, 4.400 personas activas más; un incremento del 1,08 por ciento respecto a hace un año, o lo que es lo mismo, 3.100 personas activas más, y un incremento del 4,09 por ciento respecto a hace tres años, o lo que es lo mismo, 11.400 personas activas más.

"Tenemos la población activa más alta de la serie histórica", ha subrayado Arasti, quien ha puesto en valor los datos registrados por Cantabria en materia de contratación indefinida, con un incremento en el número de nuevos contratos de este tipo del 85,30 por ciento frente al 84,90 por ciento de la media nacional.

"En resumen se crea empleo, aumenta la población activa y tenemos la tasa de paro de las más bajas de toda España, por lo tanto, continua así la tendencia positiva consecuencia del dinamismo de nuestro tejido industrial y la confianza y certidumbre de las políticas del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga", ha concluido el consejero.