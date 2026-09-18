El Gobierno cántabro expresa su "consternación" por el fallecimiento de los dos trabajadores de una subcontrata de MARE

Archivo - Recogida de residuos. Camión. MARE - MARE - Archivo

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha expresado, en nombre de todo el Gobierno de Cantabria, su "consternación" por el fallecimiento este viernes en un "trágico" accidente de tráfico de dos trabajadores de una subcontrata de la empresa pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE).

Media ha trasladado a sus familiares y amigos nuestras sus "sinceras condolencias en estos momentos tan difíciles para todos ellos".

Los fallecidos son dos hombres, de 47 y 41 años y naturales de Los Corrales de Buelna y Selaya.

El accidente se ha producido esta mañana en la autovía A-67, en Cartes, al volcar el camión de recogida de basuras en el que viajaban.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, el vehículo estaba realizando un adelantamiento cuando, por causas que aún se desconocen, han perdido el control, ha volcado y ha dado varias vueltas sobre sí mismo.