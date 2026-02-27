El Gobierno cántabro traslada al comité de Solvay su apoyo para minimizar el ERE e insiste en mecanismos de compensación

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, se reúne con el comité de empresa de Solvay - GOBIERNO

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, se ha reunido este viernes con el comité de empresa de Solvay y le ha trasladado el apoyo del Gobierno de Cantabria para minimizar el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) anunciado y garantizar la competitividad de la empresa.

Con este objetivo, Arasti ha propuesto, tanto al Ministerio de Industria y Turismo como a Solvay, crear una mesa de trabajo para intentar dotar a la empresa de los mecanismos de compensación suficientes que hagan "rentable y productivo" el proceso de transición energética.

Después de mantener una primera comunicación con la dirección de la compañía, el consejero se ha reunido con el comité para escuchar a sus integrantes y conocer de su mano la situación. En el encuentro, les ha trasladado su "máximo apoyo" tras la decisión "estratégica" de la compañía de optimizar su capacidad de producción de carbonato sódico a partir del tercer trimestre de 2026.

El comité de empresa ha mostrado al consejero el deseo de los trabajadores de llegar a acuerdo con la empresa y minimizar "lo máximo posible" el ERE anunciado con 77 despidos.

Arasti les ha recordado que ha solicitado una reunión -la pidió el 8 de enero y ayer la reiteró- con la vicepresidenta primera y comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en la que esté presente el Ministerio, así como al comisario de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stèphane Sejouné, con el objetivo de buscar soluciones a la competencia "manifiestamente injusta" que supone que los países extracomunitarios no paguen por emitir dióxido de carbono a la atmósfera.

En este sentido, ha reiterado que Solvay tiene como principales competidores a empresas de China, India o Estados Unidos, entre otros países, donde emiten un 30 por ciento de gases de efecto invernadero a la atmósfera y no pagan ese coste de emisiones, mientras que la Unión Europea tan solo emite un 6 por ciento, pero a sus empresas les obligan a pagar por esas emisiones. Y ha añadido que, en el caso concreto de España, las compensaciones "no están siendo suficientes".

"Es paradójico que quien más contamina y más gases de efecto invernadero está emitiendo a la atmósfera es quien menos paga, o mejor dicho, no paga nada. Desde luego, hay que terminar con esta decisión injusta", ha opinado Arasti.

Al hilo, ha lamentado que "en pocos meses" ha habido en Cantabria tres ERE de industrias "muy importantes" por "problemas para competir, sobre todo, con países extracomunitarios", relacionados con los derechos de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y los "elevados" costes energéticos.

Junto a Arasti, en la reunión han participado el director general de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo, Jaime Alonso; y el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja.