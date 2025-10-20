El Gobierno cifra el seguimiento de la huelga docente en todo el sistema educativo en el 14% y en el 24% solo en IES

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación frente a la Consejería de Educación el 8 de septiembre - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha ofrecido a las 18.00 horas los datos definitivos del seguimiento de la huelga docente convocada este lunes en la comunidad, que ha sido de un 14% en todo el sistema educativo y del 24% en el caso exclusivamente de los institutos.

Según ha informado en un audio remitido a los medios el consejero de Educación, Sergio Silva, en relación al total del sistema educativo --al que ha convocado CCOO-- han hecho huelga "algo más de 1.100 docentes" sobre un total de unos 8.100 docentes, lo que supone una participación del 14%.

En relación a sólo los institutos, los profesores que han secundado la huelga --siguiendo la llamada de ANPE, STEC y CCOO, que constituyen la mayoría de la Junta de Personal Docente--, han sido de 1.000 sobre un total de unos 4.200 docentes, es decir, una participación del 24%, ha indicado el consejero.

Por otra parte, Silva ha destacado la "normalidad dentro de la excepcionalidad" con la que se ha desarrollado esta primera jornada de huelga de las cinco convocadas para todos los días de la semana.

El titular de Educación ha subrayado que "los docentes que han querido ejercer su derecho a huelgo lo han podido hacer sin ningún contratiempo y el servicio público educativo se ha desarrollado con normalidad. No es destacable ningún incidente y por lo tanto, la normalidad como nota imperante en esta situación de este lunes 20 de octubre", ha apuntado.

Hay dos convocatorias de huelga diferentes para esta semana (del 20 al 24 de octubre) en Cantabria para reclamar la adecuación salarial del profesorado y otras cuestiones, como la reducción de ratios en las aulas, la rebaja de la burocracia y la cobertura diaria de las sustituciones.

Por un lado, STEC, ANPE y UGT, que aglutinan a 30 de los 37 delegados en la Junta Docente, han convocado una huelga escalonada por tipo de centro. Así, mientras este lunes se desarrolla en institutos y centros de FP; el martes será en escuelas de artes, conservatorios, centros de profesorado y de enseñanza de personas adultas; el miércoles en escuelas de idiomas; el jueves 23 en todos los centros, y el viernes en los colegios.

Por su parte, CCOO, que cuenta con cuatro delegados en la Junta, ha realizado una convocatoria paralela de cinco días de huelga para todos los profesores, con independencia del tipo de centro.

También forma parte del órgano sindical docente con tres delegados el sindicato TU, que no ha suscrito ninguna de las dos convocatorias.