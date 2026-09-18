El Gobierno comienza a abonar 1,8 millones de euros en ayudas de la PAC a 7.851 ganaderos de Cantabria

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SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha comenzado a abonar 1,8 millones de euros a 7.851 ganaderos de la región, correspondientes a diferentes líneas de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC).

El Ejecutivo ha informado este viernes que entre las principales partidas figura el pago correspondiente al eco-régimen de pastoreo extensivo, que supera los 1,1 millones de euros y llegará a 3.771 beneficiarios, así como cerca de 680.000 euros del conjunto de pagos de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), la ayuda complementaria a jóvenes y el pago redistributivo, que llegarán a 3.890 ganaderos.

Este abono permitirá, por un lado, completar los expedientes que permanecían pendientes debido a incidencias detectadas en anteriores fases de tramitación y, por otro, efectuar un pago adicional a los beneficiarios de la ABRS y de los eco-regímenes, una vez determinados sus importes y coeficientes definitivos.

En el caso de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, se aplica el incremento derivado del movimiento del remanente final hacia esta línea, que se ha traducido en un coeficiente definitivo de incremento del 3,6%.

Asimismo, se actualizan los importes finales de los eco-regímenes como consecuencia de la aplicación de los importes unitarios definitivos aprobados para las prácticas de pastoreo extensivo, siega sostenible, islas de biodiversidad, siembra directa, rotación de cultivos y espacios de biodiversidad.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha explicado que con este pago se "culmina la regularización de expedientes y trasladamos a nuestros agricultores y ganaderos el incremento definitivo de las ayudas, garantizándoles que reciben íntegramente los importes que les corresponden".

Susinos ha incidido en que estas aportaciones representan un respaldo para la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones y ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo autonómico es que las ayudas lleguen "con la mayor agilidad posible y contribuyan a fortalecer la viabilidad económica de las explotaciones".

La consejera ha reconocido también el esfuerzo de los profesionales del sector primario que incorporan prácticas agrarias más sostenibles y ha destacado la importancia que adquieren estos fondos para apoyar la actividad de las explotaciones y contribuir a su continuidad.