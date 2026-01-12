El Gobierno convoca las ayudas de la Solicitud Única para 2026

Archivo - Vacas pastando - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

El BOC ha publicado este lunes la orden por la que la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación convoca las ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) incluidas en la Solicitud Única correspondiente al año 2026. Suponen, aproximadamente, un total de 60 millones de euros.

En la región, las ayudas de desarrollo rural (FEADER) alcanzan un importe de 13,62 millones de euros, de los cuales 4,4 millones serán financiados por la propia Consejería.

El resto de financiación de este fondo, y la que corresponde al FEAGA, proceden de fondos europeos y del Ministerio (2,8 millones).

Se trata del conjunto de ayudas directas y de desarrollo rural que, financiadas total o parcialmente por la Unión Europea, están destinadas a complementar la renta de agricultores y ganaderos.

Esta convocatoria es la cuarta que se realiza en el marco del nuevo periodo de programación de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027.

Los regímenes de ayudas que se incluyen en la campaña de la Solicitud Única para este año 2026 comprenden los pagos directos disociados, tales como la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad; la ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad; la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores; y los regímenes a favor del clima y el medio ambiente, como el pastoreo extensivo, las rotaciones y la siembra directa, las cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos, y los espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes, entre otros.

De igual modo, los pagos directos asociados a los ganaderos, como la ayuda asociada para los ganaderos extensivos de vacuno de carne; para el engorde de terneros en la explotación de nacimiento; el engorde sostenible de terneros; la producción sostenible de leche de vaca; para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne o para la producción sostenible de leche de oveja y cabra, y para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino.

La Solicitud Única de este año también convoca en régimen de concurrencia competitiva una serie de intervenciones para el desarrollo rural, tales como intervenciones agroambientales relacionadas con compromisos de conservación de recursos genéticos; gestión agroambiental en agricultura ecológica; bienestar y sanidad animal; zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas; fomento y gestión sostenible de pastos; apicultura para la biodiversidad; y mantenimiento o mejora de hábitats y de actividades agrarias tradicionales que preserven la biodiversidad.

Por otra parte, también el BOC ha publicado el extracto de la resolución de la Consejería por la que se conceden ayudas de minimis para el apoyo a la producción lechera del ganado vacuno, ovino y caprino, ligada a tierra para 2025, a 520 beneficiarios, que suman unos 660.500 euros. A otros 126 solicitantes se les ha denegado.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

La presentación de las solicitudes, y sus posteriores modificaciones, se deberá realizar de manera obligatoria a través de la aplicación Sistema de Gestión de Ayudas (SGA) de manera telemática, firmada electrónicamente.

El plazo para la presentación será el comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril, ambos inclusive.

El Servicio de Ayudas de la Consejería contará, al igual que ocurrió en 2025, con un servicio de apoyo para intentar solucionar las incidencias en el marco del SGA, ha informado en nota de prensa el Gobierno.

LA CONVOCATORIA MÁS IMPORTANTE

La consejera de área, María Jesús Susinos, ha subrayado la relevancia de estas ayudas, que ha calificado como "la convocatoria más importante de esta Consejería", y ha destacado que su tramitación supone "un esfuerzo conjunto y coordinado entre el servicio de ayudas de la Dirección General de Desarrollo Rural, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, las industrias agroalimentarias y los propios ganaderos".

Ha señalado que "estas ayudas contribuyen de manera decisiva al desarrollo de las zonas rurales" mediante actuaciones orientadas al rejuvenecimiento del sector agrario, la modernización de las estructuras y explotaciones, el refuerzo de la competitividad del sector ganadero y la protección del medio ambiente.

En este contexto, la consejera ha puesto en valor el conjunto de líneas incluidas en la Solicitud Única, "destacando su papel para apoyar y complementar la renta de los agricultores y ganaderos cántabros, al tiempo que se impulsa un modelo productivo más sostenible y respetuoso con el entorno natural", ha afirmado.