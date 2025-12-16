Gobierno y CSIF firman el Pacto Profesional Sanitario que incluye a todos los empleados del SCS

Firma el Pacto Profesional Sanitario con la organización sindical CSIF.-ARCHIVO - LARA REVILLA

SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y el sindicato CSIF han firmado este martes el Pacto Profesional Sanitario que está dirigido a todos los profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS), tanto sanitarios como empleados públicos y funcionarios, y que responde a "una reivindicación histórica".

El documento reconoce la jornada extraordinaria y establece medidas organizativas y de prestaciones que "mejoran las condiciones laborales, refuerzan la eficiencia del sistema sanitario público y repercuten directamente en una mejor atención a la ciudadanía".

El acuerdo también garantiza un entorno de trabajo seguro, afronta la violencia en el ámbito sanitario y refuerza la salud laboral. Asimismo, otorga un papel central a la formación sanitaria especializada, situando a residentes y tutores como elementos estratégicos.

Así lo han destacado el consejero de Salud, César Pascual (PP), y el responsable de Sanidad en CSIF, Carlos León, quienes han rubricado el documento en la sede de la Consejería.

Pascual, que ha reconocido que para él es "un día de especial satisfacción" por la firma de un acuerdo con una fuerza sindical que aglutina a todos los profesionales del SCS, ha detallado que el documento, aunque tiene una serie de puntos "muy similares" a los rubricados con otras entidades profesionales del sector, introduce "matices".

Al respecto, ha dicho que se trata de un acuerdo "más amplio" que se completa con el desarrollo profesional, de habilidades y promoción de los trabajadores del SCS en todas las categorías.

Por otra parte, el titular de Salud ha opinado que esta rúbrica es la "demostración" de que su departamento "tiene voluntad y talante de negociar". Algo, ha subrayado, que le "gustaría" hacer "extensivo" a todos las entidades que "quieran negociar".

Además de puntualizar que la firma de acuerdos "no significa que obviemos la mesa sectorial", ha valorado que "facilitan enormemente" alcanzar posibles acuerdos dentro de dicha mesa y que, asimismo, "establecen un clima de confianza que se transmite a los profesionales".

Por último, Pascual ha agradecido la "buena voluntad" de CSIF, en el sentido de que "entiende" que se pueden dar "dificultades" por la falta de presupuestos para el próximo año. "No nos ha llevado al punto de tensión", ha matizado respecto a la exigencia de fechas en el cumplimiento del acuerdo.

"He encontrado una voluntad de llegar a un acuerdo de negociación que no encuentro en otras fuerzas sindicales y, por tanto, se lo agradezco profundamente", ha finalizado.

Mientras, Carlos León ha trasladado la "satisfacción" del sindicato por este acuerdo porque "muestra que con una negociación firme y consistente podemos llegar a puntos de entendimiento".

En este sentido, también ha reconocido que es "un empujón importante para el día a día" de los profesionales, así como a cuestiones que se llevan negociando y trabajando "desde hace dos años", como el encuadramiento extraordinario de la carrera o el desarrollo profesional para todas las categorías.

En un comunicado posterior a la firma, el sindicato ha hecho hincapié en que es un acuerdo "clave" para los profesionales del sistema sanitario público de Cantabria y responde a "reivindicaciones históricas" de la entidad y de los profesionales, "que durante años han reclamado mejoras reales en sus condiciones laborales, reconocimiento del esfuerzo diario y una planificación seria de los recursos humanos".

PREACUERDO PARA EVITAR LAS HUELGAS MÉDICAS

Por otra parte y a preguntas de la prensa sobre el preacuerdo alcanzado este lunes por los sindicatos y el Ministerio de Sanidad de cara a evitar la huelga indefinida de médicos convocada para enero contra el Estatuto Marco, el consejero ha opinado que "es muy bueno", pero ha apuntado "estar a expensas" de "saber qué se ha pactado" para poder hacer una valoración.

Y es que ha recalcado que el documento publicado por el departamento que dirige Mónica García "son declaraciones genéricas" y ha pedido "ver exactamente" a qué acuerdo ha llegado con las entidades sindicales, porque el texto difundido por Sanidad "realmente no dice nada". "Es una especie de misterio lo que han acordado", ha enfatizado para puntualizar que cualquier modificación del Estatuto Marco "impacta" a las comunidades autónomas.

Pascual, que ha matizado que las huelgas "no están desconvocadas", ha insistido en que el preacuerdo es "bueno", ya que "bastante daño han hecho las huelgas", en referencia a las vividas la semana pasada.

En el mismo sentido ha hablado León, que ha celebrado que haya "un avance en la suspensión de la huelga", porque "por fin" la ministra "ha puesto encima de la mesa lo que no venía poniendo hasta ahora".