El Gobierno declarará estratégico el proyecto de RIC Energy en los terrenos de Sniace

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en la inauguración del aparcamiento en altura del Mercado de Ganados - GOBIERNO

TORRELAVEGA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que el Gobierno regional va a declarar como estratégico el proyecto que impulsa RIC Energy en los terrenos de Sniace, en Torrelavega.

Un paso que dará a petición de los promotores, quienes planean levantar en este espacio una planta de hidrógeno verde que, según indicó hace unos meses el consejero de Industria, Eduardo Arasti, comenzaría a construirse en 2027 para empezar a funcionar en marzo de 2030.

La presidenta ha dado a conocer que la iniciativa se declarará proyecto estratégico este miércoles durante la inauguración del nuevo aparcamiento en altura de Torrelavega en el Mercado Nacional de Ganados (MNG), donde ha aprovechado para reafirmar su "compromiso" con la capital del Besaya y ha enumerado los proyectos en marcha.

En materia industrial, además del impulso a la iniciativa de RIC Energy, Buruaga ha hablado del apoyo a la transición energética de Solvay o de la creación de suelo industrial para atraer empresas y a medidas como el PSIR (Plan Singular de Interés Regional) de Las Excavadas, que verá la luz en el primer trimestre de 2027 si "todo discurre según lo previsto", además de la construcción del nuevo edificio multiusos que será la sede del PCTCAN en la capital del Besaya.

Por otro lado, también ha anunciado que en febrero comenzarán las obras de rehabilitación de las 12 viviendas de La Inmobiliaria que se destinarán a alquiler a precios asequibles, con un plazo de ejecución de ocho meses, tras adjudicarlas a Global Tektia por 1,3 millones de euros.

Además, están en fase de valoración de ofertas las otras 15 viviendas protegidas en El Zapatón por 3 millones de euros y ya se ha solicitado licencia al Ayuntamiento para poder iniciar la construcción de 42 viviendas del Valle en Sierrapando. Así, el Gobierno tiene en marcha un total de 69 viviendas sociales en el municipio.

"Tengo claro que Cantabria no puede funcionar sin Torrelavega y que esta ciudad tiene que recuperar el pulso para volver a ser uno de los grandes motores de nuestra región", ha asegurado la presidenta, que ha trasladado su "firme convicción" y su compromiso para "culminar todo lo que hoy está en marcha en la ciudad y, por encima de todo, cumplir la palabra dada".