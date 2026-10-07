El Gobierno destaca el incremento del 12,4% en las ventas de las empresas turísticas de Cantabria según Exceltur

Playa de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Cantabria ha destacado este miércoles que, entre julio y septiembre, las ventas de las empresas turísticas de Cantabria aumentaron un 12,4%, un crecimiento interanual que posiciona a la comunidad autónoma como la segunda con mayor dinamismo de ventas, únicamente por detrás de Extremadura (14,7%), y que triplica el avance medio registrado por la industria turística española, situado en el 4,1%.

Así lo revela el informe de Exceltur, publicado ayer, que analiza la evolución del turismo durante el verano y sus previsiones para el cierre del ejercicio.

El Ejecutivo ha detallado que el norte peninsular y zonas de interior muestran el mayor dinamismo del trimestre y se consolida una mayor diversificación de las preferencias de los turistas, con un creciente interés por destinos de naturaleza, interior y zona norte durante los meses de verano, motivado por las temperaturas más suaves y una menor concentración de turistas.

A esta evolución se sumó el impacto de los desplazamientos asociados al acontecimiento excepcional que supuso el eclipse del 12 de agosto. Cantabria fue una de las comunidades situadas en la trayectoria de totalidad del fenómeno, que convirtió al norte peninsular en foco de atracción turística y favoreció puntualmente la ocupación, tarifas y presencia de visitantes extranjeros.

El informe también sitúa a Cantabria como la comunidad autónoma con mejores expectativas empresariales para el cuarto trimestre del año, con una previsión de crecimiento de las ventas turísticas del 6,9% interanual, frente al 2,8% previsto para el conjunto del sector español.

Exceltur explica que estos datos vienen favorecidos por la creciente diversificación de las preferencias de viaje y por un calendario de otoño propicio para escapadas culturales, de naturaleza y gastronómicas, así como por la puesta en valor de nuevos atractivos y productos turísticos que amplían la capacidad de captación de estos destinos.

EVOLUCIÓN TURÍSTICA POSITIVA DURANTE VERANO

Esta evolución de la actividad de las ventas de empresas turísticas entre julio y septiembre tuvo reflejo en la rentabilidad hotelera. El ingreso medio por habitación disponible en Cantabria creció un 12,7% interanual, el mayor crecimiento registrado en España. Además, el porcentaje de horas no trabajadas por absentismo laboral se situó en el 4,9%, el tercer menor del país.

El informe también recoge la evolución de los principales destinos turísticos urbanos. En el caso de Santander, el ingreso medio por habitación disponible durante el periodo comprendido entre junio y agosto experimentó un crecimiento interanual del 12,6% y alcanzó los 151,7 euros.

Esta cifra sitúa a la capital cántabra entre los destinos urbanos españoles con mayores ingresos por habitación disponible durante el verano. Santander se situó por debajo de los registros de San Sebastián, con 233,6 euros; Palma de Mallorca, con 173,2 euros; y Barcelona, con 166,4 euros.

La demanda de residentes españoles descendió un 5,9%, mientras que la de personas extranjeras aumentó un 2,7%, en línea con la tendencia nacional que muestra el turismo internacional como principal impulsor de la demanda turística, así como una creciente aportación de destinos de larga distancia fruto de la creciente conectividad aérea.

Por su parte, el estudio recoge que la oferta de viviendas de uso turístico en ciudades a nivel nacional ha disminuido interanualmente un 8,3%.