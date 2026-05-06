El Gobierno destina 2,1 millones a Cantabria para el desarrollo del Plan Corresponsables en 2026

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SANTANDER 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Igualdad, destina a Cantabria más de 2,1 millones de euros para el desarrollo del Plan Corresponsables en 2026.

En concreto, la comunidad autónoma recibirá 2.149.187,66 euros del total de 142,5 millones de euros asignados para el desarrollo del Plan Corresponsables durante este año, tal y como se ha acordado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Igualdad.

La distribución de los fondos entre las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha realizado teniendo en cuenta diferentes variables y ponderaciones sobre datos como la población de hasta 16 años, la insularidad, el ser ciudad fronteriza, la superficie, la dispersión de población o por gran urbe.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha puesto en valor este plan impulsado por este Gobierno en 2021 para fomentar la conciliación familiar y la igualdad.

Como ha explicado, el Plan Corresponsables tiene como objetivo favorecer la gestión de los usos del tiempo de las familias desde un enfoque de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, y busca "reconocer el valor de los cuidados a través de la profesionalización y dignificación del sector, e impulsar el cambio social y cultural hacia modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias".

"Se trata de una importante política pública de igualdad de género que busca equilibrar la corresponsabilidad de los cuidados", ha añadido.

LÍNEAS FINANCIABLES

Las líneas de acción financiables a través del Plan Corresponsables serán los servicios de cuidados profesionalizados para facilitar la conciliación de las familias y el fomento del empleo en este sector profesional, la sensibilización en materia de corresponsabilidad, la igualdad en los cuidados o masculinidades corresponsables y usos del tiempo.

A ello se suma la formación para impulsar modelos de masculinidades igualitarias y corresponsables, los estudios y trabajos técnicos sobre masculinidades igualitarias, o el seguimiento y evaluación del propio Plan Corresponsables.

Para esta iniciativa se continua con el modelo de cofinanciación, donde la Administración General del Estado aporta un 75% (142,5 millones) y las comunidades autónomas el 25% restante (47,5 millones).

Se mantienen, asimismo, las medidas puestas en marcha para el mejor control y trazabilidad de los fondos públicos, así como el uso de la herramienta de medición de impacto, el Hub Corresponsables, para la evaluación del plan.

Y entre las medidas surgidas fruto del trabajo entre el Ministerio y las comunidades autónomas, destacan algunas como que no hace falta acreditación de renta en municipios rurales, cuando haya plazas disponibles en las actividades financiadas por el plan, o la inclusión de todas las posibles titulaciones y acreditaciones existentes que tengan relación con el cuidado de personas menores y el ocio y tiempo libre.