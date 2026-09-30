El Gobierno destina más de 1,2 millones en ayudas para mejorar la empleabilidad de personas en paro

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SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles la orden de la Consejería de Empleo por la que se convocan para 2026, a través del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), subvenciones por 1,28 millones de euros para acciones de mejora de la empleabilidad de personas demandantes de los servicios de empleo.

La convocatoria contempla una financiación de 800.000 euros para entidades locales y 480.000 euros para entidades sin ánimo de lucro, y establece que las acciones subvencionadas tendrán una duración de doce meses.

El programa contempla diferentes actuaciones dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, entre ellas la elaboración de perfiles individualizados, el diseño de itinerarios o planes de actuación, la tutorización y atención personalizada, así como el asesoramiento sobre el mercado de trabajo, los perfiles profesionales que demandan las empresas y la oferta formativa.

También incluye asesoramiento para la búsqueda activa de empleo, la definición del currículo, el autoempleo y el emprendimiento colectivo, además de información y asesoramiento sobre contratación y las medidas de apoyo a la misma.

Establece una estimación flexible de la duración de estas actuaciones en función de las características de las personas atendidas y fija 24.000 horas de atención, de las que 15.000 corresponden a entidades locales y 9.000 a entidades sin ánimo de lucro.

Las entidades solicitantes podrán presentar un proyecto por cada ámbito o subámbito territorial de actuación, equivalente a 1.500 horas anuales.

La convocatoria determina como destinatarios, con carácter general, a los desempleados inscritos como demandantes de empleo y servicios o como solicitantes de servicios en el EMCAN.

Además, cuando la demanda sea superior a la oferta, tendrán carácter prioritario, entre otros colectivos, las personas perceptoras de la Renta Social Básica, con discapacidad, quienes se encuentren en situación de desempleo de larga duración, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, las mujeres preferentemente con baja cualificación y los desempleados mayores de 45 años. Las entidades beneficiarias deberán dar, asimismo, "prioridad absoluta" a las personas derivadas por las oficinas de empleo del EMCAN.

Entre las actuaciones previstas, figura también el apoyo para la obtención del carné de conducir dirigido a personas con mayores dificultades de inserción laboral y en situación de vulnerabilidad que cumplan los requisitos establecidos.

FORMACIÓN PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS

El programa incorpora, igualmente, acciones dirigidas a la adquisición y mejora de competencias transversales y otras actuaciones destinadas a cubrir necesidades formativas específicas.

Podrán ser beneficiarias las entidades locales de Cantabria y las entidades sin ánimo de lucro, incluidas las universidades públicas y las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y, en su caso, navegación, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos a través de la aplicación CONVOCA, accesible desde la sede electrónica del Gobierno de Cantabria y desde la página web del Servicio Cántabro de Empleo. El plazo será de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que esta convocatoria pretende acercar los servicios de orientación y mejora de la empleabilidad a las personas que más los necesitan, "adaptando las actuaciones a las características y necesidades de cada territorio".