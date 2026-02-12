El Gobierno ejecutará la mejora integral del abastecimiento en Solórzano

El consejero de Fomento, Roberto Media, con el alcalde de Solórzano, Santiago Campos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ejecutará la mejora integral del abastecimiento de agua en Solórzano, una actuación en la que el Ejecutivo autonómico está trabajando en colaboración con este Ayuntamiento y cuyo proyecto estará redactado en tres meses.

Así lo ha adelantado el titular del área, Roberto Media, tras el encuentro que ha mantenido con su alcalde, Santiago Campos, para abordar este y otros trabajos que su departamento prevé ejecutar en el municipio a lo largo de esta legislatura.

El consejero ha explicado que, una vez esté el proyecto finalizado, se procederá a solicitar los permisos necesarios para licitar "de forma inmediata" estas obras y solucionar "de forma definitiva" los problemas de turbidez en el agua que vienen padeciendo durante años sus vecinos.

Una obra "prioritaria", ha expresado, que incluirá la conexión de la red municipal al Plan Voto para garantizar el suministro de agua en condiciones óptimas y de calidad.

El titular de Fomento se ha referido también a otros proyectos que la Consejería llevará a cabo en el municipio, como la ejecución de una cubierta en la pista multiusos de Riaño, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 217.000 euros y que el Ejecutivo autonómico financiará con una subvención de 174.000 euros, procedente del Plan de Inversiones Municipales.

También se licitará "en breve" el proyecto para la ejecución de la cubierta de la bolera de Solórzano, cuyo proyecto ha sido ya redactado por este Ayuntamiento, y que contará con un presupuesto de 365.000 euros.

Según ha informado el Ejecutivo, el alcalde ha solicitado a Media la ejecución de dos asfaltados en varios caminos rurales por importe de 48.000 euros. En concreto, una actuación en el barrio La Ganzada, con una longitud de 185 metros, y otra, en Riaño, de 446 metros.

Por último, se han referido al proyecto de mejora de camino y nuevo circuito lúdico de la salud, actualmente en fase de supervisión por parte del Gobierno, cuyas obras llevará a cabo Fomento con un presupuesto base de licitación de 611.385 euros.