El Gobierno eleva a 28 los programas sometidos a evaluación de impacto de género en los presupuestos de 2027

La consejera preside la reunión de la Comisión para la Integración de la Perspectiva de Género en los Presupuestos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha elevado a 28 los programas sometidos a evaluación de impacto de género en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2027, al aumentar su número en dos.

En concreto, la principal novedad para este ejercicio es la incorporación de los programas 'Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada' y 'Promoción y Servicios a la Juventud', que se suman a los cuatro ya incluidos en años anteriores.

Así lo ha avanzado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, quien ha destacado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la integración transversal de la igualdad en las políticas públicas.

Este asunto se ha tratado este viernes durante la reunión de la Comisión para la Integración de la Perspectiva de Género en los Presupuestos Generales de Cantabria, órgano encargado de coordinar el proceso de evaluación del impacto de género de las políticas públicas incluidas en las cuentas autonómicas.

El encuentro se enmarca en los trabajos preparatorios de los Presupuestos de 2027, que incorporarán nuevamente esta herramienta como instrumento para promover una planificación presupuestaria "más equitativa y eficaz".

Gómez del Río ha destacado la evolución experimentada desde 2021, cuando entonces se incorporaron seis programas presupuestarios al proceso de evaluación. Ha explicado que el número ha aumentado de forma progresiva "año tras año, reflejando el compromiso creciente de las distintas Consejerías y organismos públicos con esta materia".

De este modo, en el ejercicio 2025 se alcanzó la participación de 24 programas presupuestarios, con la implicación ya de la totalidad de las consejerías y a los organismos autónomos de mayor relevancia.

En el pasado ejercicio, se contó con la participación de 26 programas presupuestarios, "consolidando la trayectoria de crecimiento y mejora continua que se viene desarrollando", y de cara a 2027 la propuesta es incorporar los dos nuevos programas presupuestarios citados, ha reiterado la titular de Inclusión Social.

"De esta manera, pasaríamos de los seis programas evaluados en 2021 a una previsión de veintiocho programas en 2027, una cifra que, además, podrá seguir ampliándose si otras consejerías u organismos autónomos consideran oportuno incorporar de forma voluntaria algún nuevo programa a este proceso de evaluación", ha explicado.

DOS NUEVOS PROGRAMAS

La inclusión del programa de 'Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada' permitirá evaluar desde la perspectiva de género actuaciones vinculadas a la prevención del aislamiento social, la atención a personas mayores, las políticas de inclusión social, la coordinación sociosanitaria o los programas dirigidos a colectivos vulnerables.

Entre sus objetivos figuran también el impulso de medidas frente a la soledad no deseada, el desarrollo de estrategias de accesibilidad universal y el fortalecimiento de los servicios sociales de atención a la ciudadanía.

Por su parte, el programa de 'Promoción y Servicios a la Juventud' incorpora al análisis actuaciones relacionadas con la emancipación juvenil, la participación social, el acceso al empleo, la movilidad, la formación en ocio y tiempo libre y la información juvenil.

También incluye acciones específicas vinculadas a la igualdad de oportunidades, la prevención de la violencia de género y el fomento de valores de participación e inclusión entre los jóvenes cántabros.

Para Gómez del Río, la perspectiva de género "debe estar presente en todas las fases de la acción pública, desde la planificación hasta la evaluación de resultados".

En este sentido, ha señalado que "la ampliación del número de programas sometidos a análisis refleja la voluntad del Gobierno de Cantabria de seguir perfeccionando sus herramientas de gestión para garantizar que las políticas públicas respondan de manera adecuada a las necesidades reales de mujeres y hombres".