El Gobierno elevará a 20.000 euros el apoyo económico a la Semana Santa de Santander

Archivo - Procesión del Santo Entierro de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado hoy el aumento del apoyo económico del Ejecutivo a la Semana Santa de Santander, que en 2026 contará con 20.000 euros, frente a los 5.000 euros del ejercicio anterior.

Durante el encuentro que ha mantenido con el presidente de la Junta General de Cofradías Penitenciales de Santander, Jorge Rivero, Buruaga ha destacado la importancia de esta celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, por su valor cultural, histórico y religioso, ya que sus orígenes se remontan al siglo XVI, y es un "importante activo" para el turismo fuera de temporada a la capital cántabra.

Según ha informado el Gobierno, la presidenta ha valorado el trabajo de la Junta, creada en 1946, al custodiar este patrimonio y fortalecer cada año esta celebración que reúne a más de 2.000 personas, "con una importante presencia de jóvenes y niños a los que las cofradías han sabido transmitir el valor de estas tradiciones", ha señalado.

Buruaga también ha reconocido y agradecido la labor solidaria y social que la Junta de Cofradías realiza a lo largo de todo el año, a través de sus 10 hermandades en Santander.

Este año la Semana Santa santanderina se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril y combinará la solemnidad religiosa con el patrimonio cultural y artístico en sus 13 procesiones con más de 26 imágenes y pasos de gran valor, como el Cristo Yacente de la Orden Tercera.

Junto a los actos centrales durante la Semana de Pasión, con procesiones como el Domingo de Ramos, la del Encuentro, la del Santo Entierro y la del Resucitado el Domingo de Pascua, la Junta también ha organizado un año más la exposición previa de las imágenes y pasos en la Plaza Porticada de la capital para acercar el arte sacro a la ciudadanía.