Gobierno y empresas de tecnología sanitaria se unen para convertir Cantabria en hub de innovación en salud

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Salud, César Pascual, reciben a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) - GOBIERNO

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) trabajarán en un plan para convertir a la comunidad en un hub de innovación sanitaria, para lo que reforzarán la colaboración público-privada y acelerarán la incorporación de soluciones tecnológicas avanzadas en el sistema de salud regional.

El objetivo de esta alianza es promover la transformación digital, potenciar el uso seguro y ético de tecnologías emergentes y consolidar a la comunidad como un referente nacional en la adopción de innovación orientada a mejorar la calidad asistencial y el bienestar de los ciudadanos.

La Federación ha celebrado este miércoles la reunión de su Junta Directiva en Santander y, además, ha mantenido un encuentro con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y con el consejero de Salud, César Pascual.

Tras la reunión, la presidenta ha destacado que la colaboración del Ejecutivo con Fenin, a través de la Consejería y el Servicio Cántabro de Salud (SCS), tiene un "gran impacto" en el posicionamiento de la comunidad a la vanguardia de la compra pública sanitaria responsable.

Además, ha destacado la importancia de "alinear capacidades industriales, conocimiento técnico y prioridades de política sanitaria de Cantabria para mejorar los resultados de salud y también la sostenibilidad del sistema".

En este marco, ha recordado que la Guía de Compra Pública Eficiente de Tecnología Sanitaria, promovida por Fenin con la colaboración de expertos del SCS, es "un instrumento clave para avanzar hacia una contratación más ágil, basada en valor, orientada a resultados y una referencia práctica para la mejora de los procedimientos de compra".

"Somos un Gobierno eficiente que busca herramientas y sinergias para avanzar en una gestión sostenible, eficaz y rigurosa porque ésa es nuestra obligación, especialmente cuando hablamos del sistema de salud", ha asegurado la presidenta.

Por su parte, el presidente de Fenin, Jorge Huertas, ha destacado la "relevancia que se otorga en Cantabria a la innovación tecnológica para mejorar la prestación asistencial y la atención que reciben sus pacientes". "Agradecemos a la presidenta esta reunión y la predisposición del Gobierno cántabro a seguir trabajando con nuestro sector para explotar todo el potencial que ofrecen las tecnologías sanitarias en este objetivo", ha afirmado.

Entre otros asuntos de actualidad, también han abordado el desarrollo de la ley de Salud Digital de Cantabria, un marco normativo en el que trabaja el Ejecutivo para dotar de mayor seguridad jurídica al avance de las soluciones tecnológicas digitales en el sistema sanitario regional, con especial foco en el empleo seguro de la inteligencia artificial, la gobernanza de los datos y la protección los derechos de los pacientes.

En este sentido, el secretario general de Fenin, Pablo Crespo, se ha referido a las ventajas que tiene el empleo de tecnologías disruptivas como la IA en la sanidad, pero ha advertido que su incorporación debe realizarse "con las máximas garantías para profesionales y pacientes, desde el rigor, la ética y la equidad", por lo que ha puesto a la Federación a disposición del Gobierno de Cantabria para cooperar en el "buen planteamiento y aplicación" de esta normativa.

JUNTA DIRECTIVA

Además del encuentro institucional junto a la presidenta, se ha celebrado la reunión de la Junta Directiva de Fenin con la asistencia del consejero de Salud. En ella se ha abordado cómo mejorar y agilizar la incorporación de la innovación tecnológica en los hospitales, centros de salud y domicilios de los ciudadanos cántabros, garantizando diagnósticos más precoces y precisos, así como tratamientos más efectivos y personalizados.

Para ello, se ha puesto el foco en la necesidad de apostar por políticas de compra pública de tecnología sanitaria basadas en el valor y la calidad que aporta la innovación.

Pascual ha trasladado a las empresas de Fenin que "Cantabria es un territorio aliado de la industria tecnológica sanitaria, donde la innovación no se mira con miedo ni se teme, por lo que podemos sentarnos juntos e identificar puntos en común para asumir retos clínicos y organizativos".

Así, ha mostrado a la comunidad como un "escenario real" donde la industria "va a dejar de ser un proveedor de tecnología para convertirse en cooperador necesario" de la transformación del sistema sanitario.

"Cantabria no quiere ser un escaparate, quiere ser un laboratorio real, porque aunque somos una comunidad pequeña, somos ágiles, tenemos un gran servicio de salud, profesionales de altísimo nivel y un ecosistema de investigación sólido", ha dicho Pascual, que ha mostrado también "voluntad política para experimentar".

PARQUE DE INNOVACIÓN EN SALUD

Por eso, Cantabria aspira a ser "un lugar donde se venga a construir, a validar y escalar tecnología, no sólo a venderla". Para ello, ofrece dos "baluartes diferenciadores": 'Cohorte Cantabria', con datos sanitarios y sociodemográficos de 50.000 cántabros a los que se sumarán también su genética y su proteómica; y el futuro Parque de Innovación en Salud, que será "un espacio de cooperación entre todos los sectores".

Pascual ha indicado que la parte de investigación está "más o menos" resuelta, pero la de innovación no, por lo que el Gobierno se está empleando "a fondo" para tratar de establecer un marco que permita "operar, trabajar con flexibilidad, con seguridad jurídica y con ambición".

"No es un edificio más, el Parque de Innovación en Salud de Cantabria es un espacio que, además de investigación, quiere hacer cooperación avanzada entre el sistema sanitario, la industria, la investigación y la tecnología. Un entorno pensado para hacer proyectos pilotos reales, compra pública innovadora, ensayar, validar, hacer colaboración público-privada, con unas reglas ágiles y claras, y para hacer transferencia efectiva al sistema sanitario", ha explicado.