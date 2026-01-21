El Gobierno encarga a TRAGSA la atención al público de los centros de interpretación del sur de Cantabria

Centro de Interpretación del Monte Hijedo - AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles el encargo a TRAGSA de la prestación del servicio de atención al público, mantenimiento y coordinación en la Red de Centros de Interpretación del Patrimonio Natural del Sur de Cantabria durante este año. El encargo, promovido por el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), abarca los cinco centros ubicados en Monte Hijedo, Piedra en Seco, Río Ebro, Embalse del Ebro y Los Caminos de la Harina.

El contrato, que tiene un presupuesto total de 459.781 euros, incluye servicios de información ambiental, educación, interpretación del patrimonio, gestión de visitantes y actividades divulgativas, además del mantenimiento ordinario de instalaciones, zonas verdes, equipos, sistemas de calefacción y limpieza integral.

Según ha informado el Ejecutivo en un comunicado, se garantiza la presencia mínima de personal en cada centro, con dos profesionales de forma permanente en Monte Hijedo y uno en el resto, así como la realización de actividades complementarias como rutas interpretativas semanales y el juego educativo 'Reto Riopanero'.

También en le área de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el Consejo ha aprobado el decreto por el que se define la nueva estructura y líneas estratégicas de la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria, adaptando su funcionamiento al marco de la Agenda 2030 y reforzando el papel de los municipios en la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible.

Esta actualización sustituye la normativa anterior de 2004 que regulaba la Agenda 21 Local en Cantabria.

El decreto reconoce la evolución experimentada por la Red Local de Sostenibilidad, que en la actualidad agrupa a 109 miembros -101 ayuntamientos, 5 mancomunidades y diversas entidades sociales e institucionales-, y la alinea con los compromisos internacionales en materia de sostenibilidad, cambio climático y acción local por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Asimismo, establece una estructura de gobernanza basada en la colaboración multilateral, mediante una Asamblea General, un Plenario Técnico, grupos de trabajo especializados y una Secretaría Técnica ejercida por el CIMA.

Según el Gobierno, estos órganos permitirán mejorar la coordinación, la asesoría técnica y el seguimiento de proyectos y estrategias de sostenibilidad en el territorio cántabro.

El decreto fija también los principios, objetivos y condiciones de adhesión a la Red, promoviendo la participación ciudadana, la educación ambiental, la cooperación entre entidades y la difusión de buenas prácticas.

"Con este marco actualizado, Cantabria consolida su compromiso con la sostenibilidad local y el cumplimiento de la Agenda 2030, impulsando una acción territorial coordinada y estratégica", señala.

ADENDA SANTA CLOTILDE

En el área de Salud, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la adenda número 1 al Convenio Singular de Vinculación del Hospital Santa Clotilde a la Red Hospitalaria Pública del Servicio Cántabro de Salud (SCS), suscrita el 30 de diciembre de 2025.

Esta adenda se incorpora al convenio vigente desde el 1 de enero de 2026 y da cumplimiento a las previsiones de modificación contempladas en su cláusula vigesimotercera.

Tiene como finalidad incorporar un nuevo anexo dedicado a los indicadores de resultados en salud, que permitirán evaluar de forma precisa la calidad asistencial, la accesibilidad, la eficiencia y los resultados clínicos del hospital vinculado. Estos indicadores incluyen tasas ajustadas de mortalidad, reingresos, complicaciones, tiempos de espera y estancias hospitalarias, entre otros parámetros clave.

Establece una serie de objetivos de actividad y calidad centro que, si no cumple en un 80 por ciento, vería reducida un 1% la facturación anual del mismo.

Los resultados obtenidos serán revisados periódicamente por la Comisión de Seguimiento del convenio, que verificará el cumplimiento de los estándares establecidos y propondrá, en su caso, mejoras o medidas correctoras.