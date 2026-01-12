El Gobierno de España trabaja para ampliar las instalaciones del IFCA y el IEO pero no será a corto plazo

Archivo - El Gobierno de España trabaja para ampliar las instalaciones del IFCA y el IEO - IEO - Archivo

SANTANDER 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España trabaja para ampliar las instalaciones del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y del Instituto de Física de Cantabria (IFCA) porque falta espacio en sus instalaciones tras el aumento de personal experimentado en los últimos años. Sin embargo, la ampliación no se realizará "a corto plazo", según ha confirmado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

Así lo ha avanzado, a preguntas de los periodistas, en el marco de su reunión con el delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Cantabria, Celso Martínez, la directora del Centro Oceanográfico de Sanrander del IEO, Izaskun Preciado, y los directores de los centros mixtos CSIC-UC: IFCA, Patricio Vielva, e Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC), Piero Crespo.

Por un lado, se encuentra el centro santanderino del Instituto Español de Oceanografía (IEO), dependiente únicamente del CSIC, que a su vez depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y, por el otro, el IFCA, que es uno de los dos centros mixtos CSIC-UC.

Según ha explicado Casares, su espacio "se ha quedado pequeño, dado el éxito que tienen" y por eso la Administración trabaja para aumentar capacidades para que el espacio "no sea un problema".

"Cuantos más investigadores tengan estos institutos mejor, cuanto más personal pueda venir a Cantabria mucho mejor y por tanto a las instituciones nos toca solucionar ese problema para que puedan seguir creciendo en los próximos años", ha indicado el delegado.

Este aumento de personal se debe al incremento de los fondos europeos captados por estos tres centros investigadores de Santander, que han recibido financiación europea "por valor de 6 millones de euros", procedentes del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, financiado con fondos NextGenerationEU, que dedica un tercio de sus partidas a proyectos investigadores.

En total, los tres centros suman un presupuesto global de 20 millones, de los que la mitad son que provienen de investigación competitiva nacionales e internacionales.

En concreto, el delegado ha precisado que el CSIC Cantabria ha pasado de un presupuesto de 3,5 millones de euros en el año 2018, a 9,5 millones en 2025. Asimismo, ha dicho que su personal ha aumentado un 30 por ciento durante los últimos cuatro años, lo que ha defendido como parte del "compromiso estratégico" del Gobierno de España con la investigación.

En suma, los centros investigadores de la capital cántabra cuentan con un personal acumulado de casi 360 investigadores, de los cuales 240 dependen directamente del CSIC.

Por otro lado, Casares ha insistido en que estas instituciones son "la punta" de la investigación de la comunidad autónoma, ya que se trata de centros "de excelencia" que realizan "una de las mejores investigaciones que se hace en España y en el mundo" porque, según ha dicho, desde Cantabria se trabaja en proyectos "punteros" a nivel internacional.

Por ejemplo, realizan investigaciones "punteras" en ámbitos como el cambio climático, la conservación del medio natural y marino, la lucha contra el cáncer, en física o un futuro proyecto con la Agencia Espacial Europea, que sitúan a Cantabria "a la vanguardia no solo de España sino a nivel mundial", ha reiterado.

Para el delegado, estos proyectos colocan a la región en "una de las mejores situaciones de nuestra historia, con los mayores recursos y que sienta las bases para esos proyectos que están desarrollando".

Por último, Casares ha avanzado que en la nueva convocatoria de empleo del CSIC Cantabria se van a incluir dos puesto para labores generales, así como se va a dar apoyo a la delegación territorial "para que pueda desarrollar su labor más institucional".