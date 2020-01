El Gobierno garantiza una solución al hundimiento en Nueva Montaña

Publicado 13/01/2020 12:45:54 CET

El presidente, el vicepresidente y los consejeros de Obras Públicas e Interior visitan la zona para comprobar los daños

SANTANDER, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha garantizado una solución al hundimiento, esta madrugada, de un parque infantil sobre el parking subterráneo de un conjunto residencial situado en Nueva Montaña, en la calle Tomás y Valiente de Santander, y promovido por la empresa pública Gesvican entre los años 2004-2006.

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla; el vicepresidente, Pablo Zuloaga, y los consejeros de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, y de Presidencia e Interior, Paula Fernández Viaña, responsable del área de Protección Civil, se han acercado a primera hora de la mañana hasta el lugar de los hechos para comprobar el alcance del suceso, que, según las primeras investigaciones, no ha provocado daños personales.

Los responsables del Gobierno regional también han tranquilizado a los vecinos, que no tendrán que abandonar sus viviendas porque, según los técnicos, y a falta de confirmación oficial, la cimentación no presenta alteraciones y no hay riesgo de derrumbe.

"Nos ponemos manos a la obra para atender a todo el mundo, no nos vamos a esconder y lo primero va a ser dar una solución a este problema desde el Gobierno", ha señalado Gochicoa.

A falta de la confirmación técnica, el consejero ha apuntado como posible causa del hundimiento a una "sobrecarga" en la placa del forjado debido al peso de la tierra humedecida. "En teoría eso tendría que estar calculado para estos menesteres y es lo que vamos a comprobar", ha añadido.

El Gobierno de Cantabria, que trabaja en coordinación con el Ayuntamiento de Santander, ya se ha puesto en contacto con una empresa para proceder a la extracción de los materiales y también con los adjudicatarios del proyecto, la UTE Dragados-Ascan.

Asimismo, y sin perjuicio de los informes que realicen los técnicos, el Ejecutivo ha encargado una valoración independiente que ayude a esclarecer lo ocurrido.

Gochicoa ha incidido en que, antes de iniciar la investigación, la prioridad en estos momentos es asegurar la zona y confirmar que no se han producido daños personales.

Sobre la reparación de daños, ha explicado que ésta corresponde al promotor, en este caso la empresa Gesvican, pero, si se demuestra que el colapso se ha producido como consecuencia de un fallo en el proyecto inicial o en la ejecución del mismo, la Administración puede exigir las responsabilidades oportunas.

Finalmente, el titular de Obras Públicas ha confirmado que ninguno de los diferentes peritajes realizados para solucionar el problema de filtraciones existente en los garajes, que motivó una reclamación judicial de los vecinos y cuyas obras estaban a punto de adjudicarse", alertaba de la existencia de un "riesgo estructural".

Según los primeros cálculos, la zona afectada por el hundimiento tiene una extensión cercana a los 1.800 metros cuadrados y el número de plazas de aparcamiento que han resultado damnificadas, a falta de concretar el número de vehículos que se encontraban estacionados en el momento del derrumbe, ronda el centenar.

MENSAJE DE PEDRO SÁNCHEZ

Por otro lado, el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, ha informado en su cuenta de twitter que el presidente Pedro Sánchez acaba de trasladarle su "preocupación y solidaridad" con las familias afectadas pro el hundimiento, tras haber hablado con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y con el presidente regional, Miguel Ángel Revilla.