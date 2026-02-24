El Gobierno impulsa la digitalización rural en Puente Viesgo con un sistema de atención municipal 24/7 con IA - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha impulsado la digitalización rural en Puente Viesgo con un sistema de atención municipal las 24 horas los siete días de la semana con inteligencia artificial

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha visitado el Ayuntamiento para comprobar la implantación tecnológica del sistema ROVOZIA, desarrollado por la empresa IDRUS Soluciones e Innovación, S.L., en el marco del programa 'Trirural Tech', financiado por fondos Next Generation EU.

La iniciativa, subvencionada al 100% con una inversión de 94.950 euros, ha permitido la puesta en marcha de este sistema de atención telefónica municipal 24/7, basado en la inteligencia artificial y voz natural.

Según ha informado el Gobierno, la solución automatiza el servicio 010 municipal, resolviendo consultas, gestionando derivaciones y mejorando la eficiencia en la atención ciudadana.

El asistente de voz que atiende las llamadas se llama Castillo, en alusión a las cuevas del Monte Castillo, situadas en el municipio, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008.

Durante la visita, Agüeros ha destacado que este proyecto "es un claro ejemplo de cómo los fondos europeos pueden traducirse en mejoras concretas y visibles para vecinos de nuestros municipios rurales, incorporando tecnología avanzada al servicio de la administración local".

El consejero ha subrayado que la herramienta ya se encuentra completamente implantada y operativa, ha sido probada con llamadas reales, cuenta con el personal municipal formado y dispone de paneles de datos que acreditan su funcionamiento continuado.

Asimismo, ha puesto en valor el papel de las empresas tecnológicas cántabras en este proceso de modernización. "Estamos demostrando que la innovación también nace y se desarrolla desde Cantabria, generando oportunidades para nuestras pymes y mejorando los servicios públicos en los pequeños municipios", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas, ha explicado que el servicio está operativo desde el mes de enero con el objetivo de mejorar la atención telefónica y garantizar que aquellas personas que no puedan ser atendidas en ese momento, bien porque el personal esté ocupado o porque llamen fuera del horario de apertura, tengan su llamada registrada y puedan recibir respuesta a la mayor brevedad posible.

Villegas ha destacado que, en municipios pequeños, es fundamental ofrecer respuesta inmediata a gestiones habituales como la recogida de enseres, citas con la trabajadora social o con técnicos municipales, avisos de incidencias en el alumbrado, baches o fugas en la red de abastecimiento, así como solicitudes de certificados de empadronamiento.

Según ha señalado, el objetivo es "cero esperas, atención amable y resolución eficaz", metas que "se están consiguiendo con ROVOZIA, ya que en la mayoría de los casos la respuesta se produce en el mismo día".

El alcalde ha detallado que actualmente el sistema funciona en una primera fase denominada "por rebose", lo que significa que la llamada es atendida inicialmente por el personal municipal y, en caso de que la línea esté ocupada, interviene el asistente virtual Castillo.

ROVOZIA también ha sido implantado por IDRUS Soluciones e Innovación, S.L. en los ayuntamientos de Colindres y Alfoz de Lloredo, ampliando así el alcance del programa en distintos puntos de la comunidad.

Durante la visita al Consistorio, el consejero ha estado acompañado por la directora general de Fondos Europeos, Marta García; el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas; y el CEO de IDRUS Soluciones e Innovación, S.L., Carlos Recio.

SOBRE TRIRURAL TECH

El programa 'TriRural Tech' tiene como objetivo reducir la brecha digital y mejorar la calidad de vida en el entorno rural mediante soluciones basadas en inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT), análisis de datos, digitalización y ciberseguridad.

En Cantabria se han seleccionado nueve proyectos tecnológicos, con una financiación total de 600.000 euros, desarrollados por pymes innovadoras para dar respuesta a necesidades reales de municipios de menos de 20.000 habitantes.