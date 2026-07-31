El Gobierno impulsa la producción de la patata de Valderredible con una nueva convocatoria de ayudas de 30.000 euros

Archivo - Tractor con patatas en Valderredible - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la orden de la Consejería de Desarrollo Rural por la que se convoca una nueva línea de ayudas dotada con 30.000 euros para fomentar la utilización de semilla certificada en la producción de patata de consumo en Valderredible.

El Gobierno ha explicado que el objetivo es reforzar la competitividad del sector, mejorar la calidad del producto y garantizar una mayor sanidad vegetal en uno de los principales municipios productores de este cultivo en la Comunidad Autónoma.

La convocatoria está dirigida a los titulares de explotaciones agrarias inscritos en el Registro de Explotaciones Agrícolas de Cantabria (REA) que adquieran semilla certificada y siembren con ella un mínimo de dos hectáreas de patata de consumo en Valderredible.

Exclusivamente se subvencionarán las variedades Agria, Baraka, Jaerla y Spunta, de categoría no inferior a la clase A.

Las ayudas podrán alcanzar hasta el 30 por ciento del coste de la semilla certificada, con diferentes límites en función del calibre utilizado y un máximo de 5.000 euros por explotación, de acuerdo con la normativa europea sobre ayudas de mínimis en el sector agrícola.

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC y las solicitudes podrán registrarse en la Consejería de Desarrollo Rural, en las oficinas comarcales, en el Registro Electrónico General de la Administración regional o en los lugares previstos por la normativa.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado que esta convocatoria "es una muestra más" del compromiso del Gobierno de Cantabria con el sector primario y, en especial, con los agricultores de Valderredible, "que han convertido el cultivo de la patata en una referencia de calidad dentro de nuestra región".

Según ha explicado, el uso de semilla certificada constituye una garantía para obtener producciones más homogéneas, mejorar la calidad comercial del producto y reforzar la prevención frente a plagas y enfermedades. Todos ellos aspectos fundamentales para mantener la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones, ha subrayado.

Teniendo en cuenta que la patata de consumo constituye uno de los cultivos más representativos de Valderredible y una actividad de gran importancia para la economía agraria del municipio, Susinos ha defendido que la utilización de semilla certificada "permite mejorar la calidad de la producción desde el inicio del cultivo, garantizar su estado sanitario y reducir el riesgo de introducción y propagación de enfermedades de cuarentena, favoreciendo, al mismo tiempo, una oferta más homogénea y competitiva para el mercado".

Por otra parte, la consejera ha recordado el importante paso que ha significado el reconocimiento, por parte de la Comisión Europea, de la inscripción de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la patata de Valderredible en el Registro Oficial de IGP de la Unión Europea (UE), "un hito que supone un paso decisivo en el reconocimiento oficial de uno de los productos agrícolas más emblemáticos de la región".