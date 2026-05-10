El Gobierno impulsará la gratuidad de las licencias de caza y pesca durante cinco años

Acto conmemorativo del 40 aniversario de la Federación Cántabra de Caza - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha anunciado que el Gobierno de Cantabria eliminará la tasa de las licencias de caza y pesca en el próximo proyecto de presupuestos autonómicos, lo que permitirá su gratuidad durante cinco años.

Además, ha adelantado que se está tramitado una modificación normativa para agilizar la renovación de cotos.

Así lo ha avanzado este domingo durante su participación en el acto conmemorativo del 40 aniversario de la Federación Cántabra de Caza, donde ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el sector cinegético.

Según ha detallado, esta medida beneficiará a un total de 23.068 licencias (13.554 de caza y 9.514 de pesca), con un impacto estimado de más de 1,35 millones de euros en cinco años, lo que supone más de 270.000 euros anuales.

Actualmente, ya se encuentran exentos del pago los menores de 18 años y mayores de 65, por lo que la medida incidirá especialmente en cerca de 21.900 licencias activas.

"Este es el compromiso del Gobierno de Cantabria y de su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, con el sector", ha insistido la titular de Desarrollo Rural, que también ha hecho hincapié en la voluntad del Ejecutivo de apoyo a cazadores y pescadores.

De este modo, Susinos ha destacado que la caza constituye una actividad "histórica y cultural" que aporta "beneficios medioambientales esenciales", como el control de especies y la mejora de hábitats naturales.

Además, ha subrayado su "importancia económica y social", dado que representa aproximadamente el 0,3% del PIB nacional y cuenta con cerca de 700.000 licencias en España.

"La caza no solo protege el monte, sino que también sostiene la dignidad del mundo rural", ha afirmado, insistiendo en su papel como "motor económico para los territorios rurales".

Además, también ha puesto en valor el trabajo de los profesionales de la Consejería que han contribuido durante años al mantenimiento y desarrollo de la actividad cinegética y piscícola, contribuyendo a la conservación de los ecosistemas y el equilibrio de las poblaciones de fauna silvestre, ha dicho.

APOYO AL SECTOR Y AVANCES NORMATIVOS

Al respecto, Susinos ha detallado que el Gobierno regional mantiene una línea de trabajo "constante" junto al sector, abordando mejoras en licencias, cupos y gestión de cotos.

Entre las medidas ya implementadas, ha destacado la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y el inicio de controles poblacionales, situando a Cantabria como la comunidad autónoma "con mayor número de actuaciones en esta materia".

También ha anunciado la tramitación de una modificación normativa para agilizar la renovación de cotos de caza, evitando procedimientos administrativos "innecesarios" en aquellos casos donde no existen cambios sustanciales, de tal manera que, dentro de una semana, el próximo 18 de mayo, "entrará ya en el Parlamento de Cantabria".

Además, ha hecho referencia a la reciente activación de la emergencia cinegética en la región como una medida "necesaria" para garantizar la seguridad de las personas, del sector primario y de los propios ecosistemas.

En este sentido, ha tenido palabras de agradecimiento a los cazadores, "figuras clave" en su desarrollo.

UNIDAD DEL SECTOR

Además, la consejera ha hecho un llamamiento a la unidad y a la colaboración entre todos los actores implicados, en un contexto marcado por "el debate social en torno a la caza y la pesca".

"En estos momentos es más necesario que nunca caminar juntos, con diálogo, transparencia y lealtad", ha señalado, reafirmando nuevamente el respaldo del Gobierno autonómico al sector.

En este sentido, Susinos ha hecho referencia también a los valores asociados a la actividad cinegética, como el respeto por la naturaleza, la disciplina y la camaradería, y ha subrayado que "la caza nos recuerda que no somos dueños del medio natural, sino parte de él".

Finalmente, la titular de Desarrollo Rural ha felicitado a la Federación Cántabra de Caza por sus cuatro décadas de trayectoria, destacando su papel como organización de referencia que agrupa a más de 6.000 socios y gestiona más de un centenar de cotos en la región.

Asimismo, ha trasladado su reconocimiento a los galardonados en esta jornada: la Fundación Oso Pardo, presidida por Guillermo Palomero, por su labor en la conservación de la especie; Tomás Elvira, por su contribución a la sanidad animal; Lorenzo González, alcalde de Valdáliga, en representación del compromiso de los municipios rurales; y la Sociedad de Fomento de Caza y Pesca, la más antigua de España, fundada en 1880.

Entre otras autoridades, en el acto han estado presentes el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; el presidente de la Real Federación Española de Caza, Josep Escandell, y el presidente de la Federación Cántabra de Caza, Nacho Valle, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.