El Gobierno incrementa un 3,4% el presupuesto del CIMA hasta los 4,4 millones para el próximo año

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) ha aprobado este jueves en su reunión ordinaria su presupuesto para 2026, que ascenderá a 4,4 millones de euros, un 3,4% más que este año, así como que la gestión de los Centros de Visitantes se transferirá a la Red Cántabra de Desarrollo Rural.

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, que ha presidido la reunión, ha destacado que el montante para el próximo año "demuestra el compromiso y la apuesta del Gobierno de Cantabria con el CIMA", cuya labor para mejorar el medioambiente en la Comunidad y promover un desarrollo sostenible en el territorio ha valorado.

Durante la reunión, celebrada en la sede del CIMA, en Torrelavega, Media también se ha referido a las nuevas inversiones en I+D que se recogen en este documento económico por un importe cercano al medio millón de euros.

En concreto, 245.000 euros se destinarán a la adquisición de nueva maquinaria para sus laboratorios y cerca de 230.000 se invertirán para continuar modernizando la Red de Calidad del Aire de Cantabria con equipamiento "más eficaz", entre otras partidas.

También ha resaltado las cuantías destinadas a educación ambiental, subrayando su papel fundamental para fomentar la participación activa de la ciudadanía en la conservación y protección del entorno natural.

En este sentido, ha explicado que se aumenta con respecto al año anterior el montante destinado al programa de voluntariado ambiental 'Provoca', así como de otras actividades de educación ambiental y las actuaciones enmarcadas dentro de la Estrategia Cántabra de Educación Ambiental, con una inversión global de 340.000 euros.

Por otro lado, el nuevo presupuesto mantiene el compromiso del Ejecutivo autonómico para el próximo año del Plan Formativo del CEDREAC (Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria), en el que se incluyen cursos, talleres, seminarios y jornadas medioambientales, entre las que destaca el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra cada 5 de junio.

Además, el consejero ha subrayado el incremento en la partida destinada a fomentar convenios con otras entidades medioambientales, que el próximo ejercicio ascenderá a casi un millón de euros y que tiene como objetivo el desarrollo de trabajos relacionados con las competencias del Centro.

CAMBIO EN LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Además de abordar las cuentas para el próximo ejercicio, el Consejo Rector ha informado de que, en respuesta a las peticiones de trabajadores y sindicatos de los Centros de Visitantes, la gestión de dichos espacios que integran la Red de Centros se transferirá a la Red Cántabra de Desarrollo Rural, una vez se aprueben los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio.

Por otro lado, Media ha informado de que próximamente se procederá a la actualización de la Ley 6/1991 por la que se crea el Centro de Investigación del Medio Ambiente, ya que, "con el paso de los años y los diferentes cambios legislativos esta norma ha quedado obsoleta y requiere de su revisión".

En la reunión también han participado el director del CIMA, Patricio Martínez; el director general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Alberto Quijano; así como representantes de las diferentes instituciones que conforman el Consejo Rector del CIMA, de las diferentes consejerías que participan en el Consejo y representantes de la Universidad de Cantabria, Cámara de Comercio, UGT, CCOO y CEOE-CEPYME.