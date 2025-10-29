El Gobierno incrementará en un 85% la partida presupuestaria de 2026 del Parque de Bomberos de Camargo

CAMARGO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Seguridad incrementará en un 85 por ciento la partida presupuestaria destinada en 2026 al Parque Municipal de Bomberos de Camargo, al pasar de los actuales 215.000 euros a 400.000 el próximo año, con el fin de "poder hacer justicia" con "la diferencia" que venía sufriendo en la última década este parque respecto a los de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales.

Así lo ha anunciado la consejera del ramo, Isabel Urrutia, este miércoles durante la visita que ha realizado al Parque Municipal de Bomberos de Camargo, junto al alcalde, Diego Movellán, para analizar la situación de la instalación, conocer su funcionamiento y mantener un encuentro con su plantilla para conocer sus necesidades.

Urrutia ha asegurado que este incremento presupuestario va a permitir "revertir" una situación generada hace casi diez años, ya que "el Ayuntamiento de Camargo recibió en 2015 una transferencia de 250.000 euros que desapareció en los presupuestos regionales de los tres años siguientes, sin que se diera solución".

Además, ha criticado que cuando se recuperó en 2019 el convenio con este municipio por las salidas que se hacen a municipios limítrofes, se hizo en una cuantía tres veces menor a la que parques municipales como el de Castro Urdiales o de Torrelavega, venían recibiendo, y se fijó en 150.000 euros para 2019, "permaneciendo congelada hasta 2023".

La consejera ha destacado que el parque de Camargo realizó en 2024 un total de 610 intervenciones de las que 105 fueron fuera de su término municipal.

Ante tal situación de "injusticia", ha afirmado que el Gobierno de Cantabria está realizando "un gran esfuerzo económico" esta legislatura, "intentando revertir año a año esta situación para devolver a Camargo su posición y, sobre todo, restituir la igualdad que otros gobiernos negaron a este parque".

Ha subrayado que dicha partida se ha aumentado un 44% en dos años de legislatura, pasando de 150.000 en 2023 a 216.000 euros en 2025 y las cuentas regionales para 2026 destinarán una partida de 400.000 euros, con el fin de "equipararlo" al resto de parques de titularidad municipal, como el de Santander, que recibe 725.000 euros; el de Torrelavega, 450.000 euros, y el de Castro Urdiales, 400.000 euros.

Urrutia ha puesto en valor el "carácter municipalista" del presupuesto de Cantabria, así como del Ejecutivo autonómico, que apuesta por "ayudar, transferir, invertir y mejorar" los servicios municipales que se prestan en los 102 municipios.

Para Urrutia, "es la forma de luchar contra la despoblación, de fijar población y de dar mejores servicios públicos a los ciudadanos con unos servicios esenciales, de calidad y que preserven, no solo su población, sino la prestación de servicios de atención para las personas que más lo necesitan".

Por su parte, el alcalde ha agradecido el "esfuerzo" realizado para revertir la "injusta" situación que vivía el Parque de Emergencias de Camargo, que "con más salidas que otros recibía menos ayudas de la Administración regional", y ha puesto en valor el trabajo que está llevando a cabo Presidencia con los ayuntamientos para reforzar su seguridad con inversiones y mejoras en los servicios.

Asimismo, ha reconocido la labor de los bomberos de Camargo, que en las próximas semanas va a reforzar su plantilla con cinco nuevos agentes, "una de las mayores ofertas" que seguirán ampliando, ha avanzado.