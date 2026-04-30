El Gobierno invertirá 1,3 millones en un depósito de agua en Bezana y las obras comenzarán en septiembre

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SANTANDER 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al compromiso de inversión plurianual de 1.384.185 euros para la construcción del depósito de agua en el Alto de San Mateo en Santa Cruz de Bezana. La obra comenzará en septiembre y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. Tras ella, el municipio contará con nuevo depósito de 1.200 metros cúbicos que sustituirá al actual de 80 metros cúbicos.

El nuevo depósito recibirá el agua procedente del bombeo del Churrasco y tendrá una capacidad de almacenamiento de 1.200 metros cúbicos, repartidos en dos cuencos de 600 metros cúbicos cada uno. Esta infraestructura sustituirá al depósito actual de 80 metros cúbicos de capacidad. Para esta obra, el Ejecutivo ha previsto una inversión de 151.900 euros este año y 1.232.285 euros en 2027.

En Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa se ha aprobado el convenio con el Ayuntamiento de Castro Urdiales para la financiación de competencias compartidas de ejecución en materia de protección civil, prevención y extinción de incendios y salvamento durante dos años (2026 y 2027), por un importe total de 800.000 euros.

En virtud de este acuerdo, el Ayuntamiento se compromete a prestar los servicios de extinción de incendios y salvamento, excepto salvamento marítimo, en el ámbito de la comunidad autónoma y fuera del municipio.

En Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente el Gobierno ha aprobado encargar a la Sociedad Mercantil Autonómica Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía (MARE) la gestión de la red de saneamiento y depuración de aguas residuales de Cantabria por 129,28 millones de euros hasta 2031. Esta decisión se basa tanto en la rentabilidad económica como en la calidad de servicio, y tiene en cuenta la capacidad y experiencia de la empresa.

En Educación, Formación Profesional y Universidades, entre otros acuerdos, se ha aprobado el decreto que establece los servicios mínimos durante la jornada de huelga convocada para el 7 de mayo para el personal laboral y funcionario del primer ciclo de Educación Infantil de los centros educativos públicos de la comunidad autónoma.

También se ha autorizado el convenio con el Ayuntamiento de Bareyo para la financiación de las obras de mejora del CEIP Benedicto Ruiz que consistirán en la renovación integral de los tres aseos de Educación Primaria, y el acondicionamiento de las aulas que lo necesiten con el fin de dar una mejor prestación del servicio educativo.

Las obras supondrán una inversión de 136.000 euros, de los que el Gobierno aportará 106.000 euros y estarán concluidas antes del 1 de noviembre de este año.

En Cultura, Turismo y Deporte se ha aprobado el decreto de concesión directa de una subvención de 30.000 euros a la Escuela Universitaria de Turismo Altamira-Fundación Patronato Montañés de Enseñanza para el desarrollo del Plan de Competencias Digitales en Turismo durante el año 2026. Esta subvención se financiará con los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Dentro de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación se ha aprobado el decreto por el que se regula la concesión de ayudas directas para alimentación de ganado bovino de explotaciones de Cantabria que practican la trashumancia a Castilla y León, debido a la pérdida de pastos en las zonas afectadas por los grandes incendios forestales ocurridos en el verano de 2025.

Estas subvenciones van destinadas a los titulares de explotaciones de Cantabria que el 10 de agosto de 2025 tenían animales bovinos pastando en municipios y localidades afectados por los incendios forestales que se dieron en Castilla y León, y el objetivo es compensar el quebranto económico que esa situación provocó en esas explotaciones ganaderas cántabras que tradicionalmente practican la trashumancia de verano.

La cuantía será de 0,80 euros por unidad de ganado mayor y día, con un periodo subvencionable de 60 días.

En Industria, Empleo, Innovación y Comercio se ha autorizado la celebración del convenio entre el SCE y el Ayuntamiento de Colindres para la ubicación de la oficina de empleo de este municipio, que se localizara en La Casa de la Música, tras la cesión gratuita de uso desde el consistorio por un periodo de 10 años prorrogables.