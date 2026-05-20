El Gobierno invertirá más de 120.000 euros en la mejora de la sede del Tribunal de Instancia de Castro Urdiales

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, visita a la sede del Tribunal de Instancia de Castro Urdiales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia, Isabel Urrutia, ha anunciado este miércoles que su departamento prevé invertir más de 120.000 euros en actuaciones de mejora de la sede judicial del Tribunal de Instancia de Castro Urdiales y en nuevos medios materiales y tecnológicos, que está previsto que comiencen en el último trimestre del año.

Urrutia lo ha hecho público durante la visita que ha realizado a la sede judicial castreña para conocer cómo ha evolucionado la implantación de la nueva organización judicial y las necesidades actuales de unas instalaciones que forman parte del Plan de inversiones de las sedes judiciales de Cantabria, incluido en el Pacto para la Justicia.

En esta visita también ha estado presente el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Sáez Bereciartu, así como representantes municipales, ha informado el Gobierno.

En relación con el estado del edificio judicial, la titular de Justicia ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya ha realizado distintas actuaciones de mantenimiento, como reparaciones en los calabozos, aislamientos de tuberías, intervenciones en falsos techos y reubicación de distintos elementos de protección contra incendios.

No obstante, ha reconocido que la sede presenta nuevas necesidades que serán abordadas dentro del mencionado plan plurianual de inversiones previsto para los próximos cinco años.

Entre las principales actuaciones previstas están la reparación de humedades en la fachada y el sótano del edificio, así como la renovación y mejora del sistema de climatización, que actualmente presenta problemas de funcionamiento y ruidos en las oficinas.

"Estamos ya tramitando estas actuaciones para mejorar la eficiencia energética de todos los edificios judiciales y esperamos iniciar las obras en el último trimestre del año", ha avanzado.

También ha informado de que el Gobierno está estudiando la mejor solución técnica para instalar un nuevo sistema de videoconferencia en la sala multiusos del Tribunal de Castro para "garantizar la homogeneidad de las salas judiciales en toda la comunidad autónoma".

En esta materia, Urrutia ha destacado que el presupuesto de justicia para 2026 contempla "el mayor esfuerzo inversor realizado hasta ahora", con más de dos millones de euros destinados a actuaciones de modernización e infraestructuras judiciales.

Respecto al nuevo modelo organizativo implantado desde el 1 de julio de 2025 en Castro Urdiales, ha explicado que ha supuesto, entre otras medidas, la centralización del servicio de guardia en una zona diferenciada, la creación de una sala de declaraciones y la reorganización de los espacios de atención al público en la planta baja del edificio.

La consejera ha agradecido expresamente la dedicación de todos los trabajadores de este partido judicial y de la Dirección General de Justicia para hacer posible la implantación de la reforma "en los plazos tan exigentes" que imponía la ley estatal.

BALANCE DE ACTUACIONES EN EL PARTIDO JUDICIAL

El partido judicial de Castro Urdiales cuenta actualmente con tres plazas judiciales y tres de letrados de la Administración de Justicia, aunque solo dos de estas últimas están cubiertas. Además, dispone de 27 puestos de funcionarios, según la relación de puestos de trabajo de la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Cantabria, de los que 23 están asignados al servicio común de tramitación, dos en el registro civil y otros dos en la oficina de justicia de Guriezo.

La consejera ha incidido en su visita en "el problema histórico" de la temporalidad del empleo público que afecta a este tribunal de instancia, uno de los retos que condicionan la calidad del servicio público de la justicia.

En materia de modernización tecnológica, ha repasado las inversiones realizadas durante el último año en medios materiales e informáticos, especialmente en equipos de videoconferencia. También ha destacado el avance del proyecto de digitalización del registro civil desarrollado durante 2024 y 2025, que ha permitido digitalizar todos los libros registrales desde 1960, con lo que "la interoperabilidad entre los ciudadanos y el registro civil sea mucho más rápido, a un solo clic", ha concluido.