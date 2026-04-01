El Gobierno levanta el confinamiento de gallinas pero lo mantiene en 31 municipios cántabros

Archivo - Gallinas en gallineros en A Mariña, a 9 de noviembre de 2025, en A Mariña, Lugo, Galicia (España). Se trata de explotaciones avícolas de los concellos de Barreiros, Ribadeo y A Pontenova.- Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el levantamiento del confinamiento de todas las aves de corral en España tras confirmarse la mejora de la situación de alto riesgo de la gripe aviar, si bien la restricción se mantiene en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, que comprenden 31 municipios de Cantabria y 1.201 de toda España.

En concreto, las medidas se mantienen en 17 localidades del entorno de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja, cinco del arco de la bahía de Santander, cinco en la zona del Parque Natural de Oyambre y cuatro de Campoo, en el entorno del embalse del Ebro.

El confinamiento obligatorio fue decretado el pasado 13 de noviembre de 2025 como medida preventiva ante el aumento del riesgo de propagación de esta enfermedad altamente infecciosa, con el objetivo de evitar el contacto entre aves de corral y aves silvestres migratorias potencialmente portadoras del virus.

Desde entonces, las autoridades han realizado un seguimiento semanal de la evolución epidemiológica. A la vista de la mejora de la situación tanto en España como en las zonas de origen de las aves migratorias y ante la previsión de temperaturas, el Ministerio ha considerado oportuno levantar la restricción de carácter general en todo el territorio nacional, mediante una orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En cualquier caso, el departamento recuerda la necesidad de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, así como de intensificar la vigilancia y notificar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales.

16 FOCOS

En España se han contabilizado 16 focos de influenza aviar en granjas de producción desde el 1 de julio de 2025, y en Cantabria se detectaron a finales de año varios casos en aves silvestres.

España fue declarada el pasado 10 de febrero como país libre de influenza aviar altamente patógena por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), aunque se mantenían medidas preventivas ante el riesgo derivado de los movimientos migratorios.

El Ministerio ha subrayado que el virus no se transmite a las personas a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados, si bien recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas o se encuentren muertas en el medio natural.