El Gobierno licita por 132.000 euros el proyecto para rehabilitar los antiguos cines Pereda de Torrelavega

Buruaga junto al actor Antonio Resines y el alcalde López Estrada - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, ha sacado a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de los antiguos cines Pereda, en Torrelavega, con un presupuesto base de 132.055 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado en nota de prensa la importancia de este nuevo paso para avanzar en "un proyecto de legislatura" y cumplir el compromiso adquirido con los torrelaveguenses de recuperar las salas de cine en la ciudad después de más de dos décadas.

En este sentido, ha puesto en valor la colaboración entre el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento para hacer realidad un proyecto "muy importante" para la transformación de Torrelavega.

"Queremos que los torrelaveguenses puedan volver a disfrutar del cine en su ciudad y que este proyecto contribuya también a dinamizar social, cultural y económicamente Torrelavega y su centro", ha afirmado Buruaga.

Así, ha hecho hincapié también en el valor simbólico de recuperar un espacio estrechamente ligado a la historia reciente de la ciudad.

"Los cines Pereda forman parte de la memoria de varias generaciones y queremos que vuelvan a formar parte de la vida de la ciudad", ha expresado.

CUATRO SALAS CON MÁS DE 400 LOCALIDADES

El punto de partida para la redacción del proyecto será el anteproyecto promovido por el Ayuntamiento de Torrelavega, que plantea reconvertir el antiguo Cine Pereda en un nuevo complejo cinematográfico con cuatro salas y un total de 430 localidades, distribuidas en dos plantas.

Dos de ellas se situarán en la planta baja, con 90 localidades cada una, mientras que las otras dos, de mayores dimensiones y ubicadas en la planta superior, dispondrán de 125 plazas cada una.

La propuesta contempla una profunda reconfiguración del interior del inmueble y de los locales municipales colindantes para adecuarlos a las necesidades actuales y aprovechar el espacio disponible, manteniendo al mismo tiempo la esencia del antiguo Cine Pereda y su vinculación con las Galerías Pereda.

En conjunto, la propuesta contempla actuar sobre cerca de 1.000 metros cuadrados de superficie construida, distribuidos entre planta baja, entreplanta y planta superior.

Junto a las cuatro salas de exhibición, el futuro complejo contará con un vestíbulo a doble altura, cafetería, taquilla, guardarropa, aseos adaptados y ascensor.

La entreplanta albergará los espacios destinados a administración y almacén.

Además, la actuación busca recuperar y revitalizar las propias Galerías Pereda, situadas entre las calles José María de Pereda y Julián Ceballos, en pleno centro de la ciudad.

El anteproyecto mantiene el acceso principal del antiguo cine desde las galerías por José María de Pereda, así como elementos característicos del inmueble como la taquilla exterior y el espacio de entrada y encuentro.

También se plantea recuperar el mármol característico del edificio en el vestíbulo, las principales zonas de circulación, aseos y cafetería, mientras que para las cuatro salas se propone la utilización de madera atendiendo a las necesidades acústicas de estos espacios.

UN ESPACIO LIGADO A LA HISTORIA DEL CINE

La rehabilitación permitirá recuperar un inmueble estrechamente vinculado a la historia reciente de Torrelavega.

El Cine Pereda abrió sus puertas en 1983, con una sala que llegó a contar con 400 butacas, y permaneció en funcionamiento hasta abril de 2001, cuando un incendio ocasionó graves daños en sus instalaciones.

Más de dos décadas después, la propuesta recupera el uso cinematográfico de este espacio adaptándolo a un modelo de cuatro salas independientes de menor capacidad, concebidas para ofrecer una cartelera variada y responder a las características y necesidades actuales de Torrelavega.