El Gobierno licitará en 2026 la redacción del proyecto de rehabilitación de la Casa del Doctor Madrazo, en Vega de Pas

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria prevé licitar en 2026 el contrato para la redacción del proyecto de rehabilitación de la casa del Doctor Madrazo, en Vega de Pas, tras haber formalizado la compra del inmueble a sus propietarios por 163.000 euros.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante la visita que ha realizado a esta emblemática casa, acompañada del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad; el titular de Fomento, Roberto Media, y el alcalde del municipio, Juan Carlos García Diego, ha señalado que van a comenzar de manera "inminente" las primeras actuaciones de urgencia en la cubierta del edificio para frenar la entrada de agua y que el objetivo es incorporar este gran activo cultural a la estrategia de revitalizar los valles pasiegos como nuevo destino turístico.

Además, con la incorporación de esta casa al patrimonio público autonómico, se quiere poner en valor la figura y divulgar el legado de este insigne cirujano cántabro pionero de la medicina en España en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, además de gran humanista y pedagogo, ha informado el Gobierno este lunes.

Enrique Diego Madrazo estudió la carrera de Medicina en Valladolid, amplió su formación en diversos países europeos, ejerció en Madrid e impartió clase en la Universidad de Barcelona, hasta que a finales del siglo XIX decidió regresar a Cantabria.

En 1888 decidió la construcción de un gran sanatorio, dotado con las técnicas quirúrgica más avanzadas, en Vega de Pas, y posteriormente impulsó la construcción de otro gran centro sanitario en Santander, que se posicionó entre los mejores de Europa.

Por esa casa, localizada en la plaza de Vega de Pas, pasaron también grandes intelectuales y políticos de su tiempo como Ramón y Cajal, Galdós, Pardo Bazán, Indalecio Prieto y Manuel Azaña.