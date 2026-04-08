El Gobierno licitará en las próximas semanas la regeneración integral de la calle Juan XXIII de Maliaño

El Consejero De Fomento, Roberto Media, Inaugura Obras Realizadas Por Su Departamento En Maliaño - GOBIERNO

CAMARGO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria licitará en las próximas semanas el proyecto para la regeneración integral de la calle Juan XXIII de Maliaño (Camargo), que contará con un presupuesto de un millón de euros, y que tiene como objetivo mejorar y modernizar esta céntrica vía en la localidad.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Fomento, Roberto Media, que ha estado en Maliaño para inaugurar los trabajos de reparación y conservación del pavimento de las calles Eulogio Fernández Barros y Constitución, que han contado con una inversión autonómica de 68.423 euros.

Media ha destacado la "mejora sustancial" que ha experimentado esta zona que cuenta con una "importante actividad comercial" gracias los trabajos ejecutados, ya que los adoquines que había en ambos viales estaban muy deteriorados debido al continuo paso de vehículos. Por ello, la actuación ha consistido en la sustitución del anterior pavimento por aglomerado impreso, que ha dado lugar a un resultado "más funcional".

El titular de Fomento, que ha estado acompañado por el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha destacado el "tiempo récord" en el que se ha acometido el proyecto y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento para "minimizar al máximo las molestias" ocasionadas durante las obras a los comercios de la zona.

Por su parte, el alcalde ha subrayado la importancia de esta actuación que, pese a su cuantía, ha dado respuesta a "años de falta de mantenimiento de esta infraestructura".

OTRAS ACTUACIONES

Al margen de este proyecto, el consejero ha destacado la subvención de 600.000 euros concedida por su departamento -en el marco del Plan de Inversiones Municipales- para la adecuación del parque de Lorenzo Cagigas, ubicado también en Maliaño y que cuenta con un presupuesto total de 1.064.000 euros.

Este proyecto contempla la creación de un nuevo parque de 3.000 metros cuadrados organizado en tres espacios: la alameda, el jardín y la plaza.

La alameda mantendrá los plátanos de sombra y se mejorarán el pavimento, la iluminación y las zonas de descanso integradas entre la vegetación, mientras que en la zona norte se habilitará un jardín con 12 áreas conectadas por caminos interiores, que combinará espacios de paso y estancia, incluyendo un área central ajardinada.

El alcalde ha agradecido al consejero su colaboración para impulsar estas actuaciones y ha asegurado que el Gobierno de Cantabria se ha convertido en "el mejor aliado" para revitalizar el día a día de Camargo. En este sentido se ha referido a actuaciones "estratégicas" ya en marcha como el soterramiento de las vías o el futuro complejo sociosanitario de Parayas presentado recientemente.