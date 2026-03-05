El Gobierno mantendrá activado el PLATERCANT por el incendio de la nave industrial de Los Tánagos

Incendio en una nave industrial en Los Tánagos - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria mantendrá activado en su fase de preemergencia el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) por la afección medioambiental derivada del incendio declarado en la madrugada del miércoles en una nave industrial del polígono de Los Tánagos (Val de San Vicente).

El Ejecutivo desplegó un dispositivo urgente, mediante el que está gestionando tanto el vertido como los residuos generados tras el fuego que devastó una infraestructura de unos 2.000 metros cuadrados, con una gran cantidad de productos de origen químico.

Debido a la tipología de las materias almacenadas en la nave, como pinturas y disolventes, desde el inicio de la intervención, las direcciones generales de Aguas y Puertos, y de Seguridad y Protección Ciudadana establecieron medidas preventivas de control un posible vertido de químicos, mezclados con el agua procedente de la extinción, al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo terrestre.

Desde un primer momento se han realizado inspecciones exhaustivas para evaluar la magnitud del derrame y adoptar las medidas correctivas correspondientes. En la jornada de ayer se desplegaron barreras absorbentes a lo largo del cauce afectado con el objetivo de retener las pinturas y disolventes vertidos y minimizar su propagación y el consiguiente impacto ambiental en los ecosistemas acuáticos y costeros.

Se procedió también a la toma de muestras, tanto del vertido como de las masas de agua afectadas, con el fin de analizarlas y evaluar su grado de contaminación.

Este jueves se han realizado más mediciones, colocando nuevas barreras y enviado cisternas especializadas para la retirada de los residuos retenidos en dichas contenciones, con el fin de asegurar su correcta eliminación y evitar cualquier riesgo adicional.

Las labores de limpieza y vigilancia en la zona continúan con carácter prioritario y se mantienen equipos sobre el terreno para asegurar que no se produzcan más impactos en el medio ambiente, según ha informado el Gobierno regional.

En la misma línea de actuación para la mitigación de daños, se ha procedido también a la reconfiguración de la depuradora para el tratamiento adecuado de los residuos que llegaban a través del sistema de alcantarillado, y esta mañana, a través del convenio que el Ejecutivo mantiene con la Asociación de Excavadores de Cantabria (AEXCA), se ha construido una balsa de retención de aguas de escorrentía contaminadas en el entorno del polígono industrial.

En estos momentos, se están esparciendo diferentes productos absorbentes, como sepiolita y arena de sílice en la zona afectada por el incendio, para retener la parte más viscosa del residuo y de los productos químicos. Una labor que se está realizando durante la tarde noche de hoy, y en la que están colaborando dos cuadrillas de bomberos forestales de la Dirección General de Biodiversidad.

Asimismo, se está realizando una segunda balsa de retención en la finca adyacente. El incendio está ya extinguido y en fase de control de focos secundarios.

Los bomberos del Gobierno realizan salidas preventivas de seguimiento y control para verificar que ningún punto caliente oculto reavive las llamas y garantizar la seguridad en el momento en el que personal técnico tenga que acceder a las instalaciones.