Gobierno y Ministerio de Industria crean un grupo de trabajo con Solvay para garantizar su transición energética

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, se ha reunido este martes con el Comisionado Especial para la Reindustrialización, Jaime Peris Pascual, dependiente de la Secretaría de Estado del Ministerio de Industria y Turismo, para crear un grupo de trabajo con cuatro objetivos principales relativos a garantizar la competitividad de Solvay en su transición energética y al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a 77 trabajadores de su planta en Barreda.

Según ha informado el Gobierno, el objetivo principal de este grupo de trabajo es que Solvay disponga de los mecanismos de compensación suficientes para hacer rentable su proceso de transición energética, garantizando así la competitividad de la empresa.

"Este objetivo es fundamental, ya que sin transición energética Solvay no tiene futuro" ha subrayado Arasti, quien cree que también es "la mejor manera de contribuir a que comité y dirección de empresa cierren con un acuerdo y con menor número de empleados afectados".

El segundo objetivo es compensar "suficientemente" el coste que suponen las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera porque las empresas comunitarias están obligadas a pagar por sus emisiones de dióxido de carbono, mientras que sus competidores extracomunitarios, como China, Turquía o Estados Unidos, no están sometidos a esta regulación.

En este sentido, ha recordado que Francia compensa a sus empresas con ayudas que "son el triple que en España", y Alemania "también multiplica por dos las ayudas españolas".

Por todo ello, el Gobierno de Cantabria ha pedido cita "hace dos meses" a la vicepresidenta ejecutiva de la Unión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, "máximo responsable de asegurar la igualdad de trato para las empresas en la transición energética y del mercado de los derechos de emisión"; así como al vicepresidente ejecutivo de la Unión Europea en materia de estrategia y competitividad industrial, Stèphane Sejouné.

Otro de los objetivos es "encontrar soluciones" al elevado coste de la energía eléctrica en España para las empresas calor intensivas y electro intensivas, como Solvay, "que es el triple que en Francia y un 30% superior que en Alemania".

Según la Agencia Internacional de la Energía, el precio eléctrico de estas industrias en la Unión Europea es el doble que en EE.UU. y un 50 por ciento más que en China, por lo que Arasti ha destacado que el precio de la energía eléctrica "es de vital importancia para Solvay, ya que supone el 42,5 por ciento de los costes totales".

Finalmente, el cuarto objetivo de este grupo de trabajo pasa por adoptar medidas para hacer frente a la "incertidumbre regulatoria" que existe en España, "que se pone de manifiesto en que las subastas de cogeneración anunciadas en 2021 todavía están sin convocar".

El consejero ha indicado que el encuentro de hoy con el Ministerio forma parte de la hoja ruta llevada a cabo por el Gobierno de Cantabria desde que Solvay anunció el ERE en Barreda el pasado 23 de febrero, con distintas actuaciones, seis en total, como varias reuniones con el comité de empresa y la dirección de la compañía, y varias solicitudes de reunión en Bruselas.

En la reunión también han participado el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja; el director general de Industria de Cantabria, Jose Luis Ceballos, y el subdirector general para el Impulso de Proyectos Industriales del Ministerio, Justo Pagán.